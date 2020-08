Lars Sullivan sigue entrenando, pero Triple H dice esto

Ha pasado más de un año desde la última vez que los fanáticos vieron a Lars Sullivan en WWE. Este luchador tuvo una gran etapa en NXT, durante la cual se convirtió en una de las Superestrellas más prometedoras del elenco. Pero en cuanto iba a dar el paso de empezar a luchar en Monday Night Raw comenzaron los problemas. No hizo demasiadas apariciones en la marca roja antes de lesionarse gravemente. Desde entonces se ha hablado mucho de él pero en ningún momento se ha puesto en claro cuándo podría volver a los encordados; de hecho, incluso ha llegado a dudarse que vaya a hacerlo.

► Así entrena Lars Sullivan para volver a WWE

En los últimos días, Sullivan ha estado publicando algunos videos interesantes en Instagram mostrando cómo está entrenando, supuestamente para su regreso a la acción luchística en el imperio de Vince McMahon. Lamentablemente, no todo el mundo puede tener acceso a ellos puesto que su cuenta está en privado. Aún así, a continuación, gracias a Daily Wrestling News, podemos ver algunos que confirman que el luchador está a tope.

Lars beating the hell out of a tire. From his IG pic.twitter.com/CqtpFwikyy — Daily Wrestling News (@DailyWWENews) August 18, 2020

More of Lars working out, from his IG pic.twitter.com/z8lpRsI8Di — Daily Wrestling News (@DailyWWENews) August 18, 2020

More from Lars, from his IG pic.twitter.com/1uut7T5h4F — Daily Wrestling News (@DailyWWENews) August 18, 2020

Lars looks ready to return to the ring. From Lars' Instagram story pic.twitter.com/T0i97lrvCi — Daily Wrestling News (@DailyWWENews) August 18, 2020

Lars Sullivan se muestra impresionante y muchos fanáticos están interesados en verlo de vuelta al cien por cien en WWE. No obstante, parece que estas imágenes no han llamado mucho la atención de la empresa; o al menos de su Jefe de Operaciones, Triple H. Durante una reciente conferencia de prensa para promover NXT TakeOver: XXX, que recoge Ringside News, le preguntaron precisamente por estos videos y contestó de la siguiente manera:

"No los he visto y, honestamente, no tengo ninguna actualización sobre este tema".

El hecho de que no los viera puede tener que ver únicamente con que el directivo y luchador del imperio no es uno de los seguidores de Sullivan. Por otro lado, no es una noticia positiva el que no existan actualizaciones. Aunque, mirando el vaso medio lleno, lo más probable es que de haberlas tampoco las compartiera en una conferencia de prensa que nada tiene que ver con dicho luchador, que es para promocionar el siguiente especial de la marca amarilla.

Con suerte, estos videos adelantan que Sullivan está preparado para hacer su regreso a los encordados de WWE, sea cuando sea.

Antes de tener que abandonarlos por la lesión en la rodilla de la que se ha estado recuperando, no estaba en un gran momento puesto que estaba trabajando con Lucha House Party. Un momento al que llegó por los problemas mencionados cuando fue el momento de entrar a Raw. Pero si todo eso queda atrás y Sullivan puede recuperar el estatus que tenía en NXT sin duda puede hacer grandes cosas como Superestrella.

De momento, por lo que parece, sigue siendo pronto para confirmar nada sobre su futuro en la empresa. Pero estaremos atentos a las siguientes novedades.

