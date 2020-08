Io Shirai revela cuál es su lucha soñada en WWE

Io Shirai es la actual Campeona NXT, título que consiguió en un grandísimo combate ante nada más y nada menos que Charlotte Flair y Rhea Ripley en NXT TakeOver: In Your House. Ahora ha llegado el momento de defender la corona y lo hará en uno de los combates estelares de NXT TakeOver XXX ante Dakota Kai, show veraniego especial de NXT que podremos ver este próximo sábado 22 de agosto en WWE Network.

La web japonesa de WWE ha tenido acceso a una entrevista con la campeona y, a continuación, os traemos lo más destacado de la misma. No nos cabe duda que Io Shirai está preparada y más motivada que nunca ante su combate contra Dakota Kai.

►El respeto de Io Shirai por Charlotte Flair y Rhea Ripley

"Siendo honesta y sin querer ser irónica: Charlotte es la Reina. Es muy duro llegar a lo más alto y además mantenerse durante tanto tiempo, y solo alguien que lo ha conseguido sabe a lo que me refiero. Un solo error puede ser fatal. Charlotte tiene un corazón fuerte y a mi entender no hay nadie que pueda hacerle sombra. Es humilde, amable y muy profesional y todo eso ha contribuido a su éxito.

"He tenido la suerte de coincidir con ella en un par de ocasiones pero estoy muy contenta por su amabilidad y sus consejos. Tiene una gran personalidad y respeto su duro trabajo en el gimnasio. Su 'look', su momento, su juventud y su gran capacidad atlética hacen que sea muy atractiva".

►Sobre su combate del sábado ante Dakota Kai en NXT TakeOver: XXX

"Dakota está tratando de llevarme a su terreno de todas las maneras posibles, ya sea cambiando su estilo, pateándome en la cara o ayudándose de Raquel González, pero Io Shirai no es una campeona a la que puedas romper. Voy a ser más lista que ella y seré yo la que la rompa en pedazos".

► Cuando las demás Superestrellas quieren enfrentarse a ella

"Honestamente, estoy muy agradecida. Las Superestrellas que dicen que quieren enfrentarse a mí son de las mejores del mundo, así que escuchar eso de su boca hace que sea todo un honor para mí. Así mismo, estoy muy agradecida con el apoyo que recibo de Japón en particular, y del resto del mundo en general. Ellos me dan la fuerza para llegar a alcanzar las posiciones más altas como en la que me encuentro a día de hoy".

► ¿A quién le gustaría enfrentarse en el futuro?

"Cuando llegué a WWE dije que quería enfrentarme a Charlotte Flair, Sasha Banks y Asuka. Ahora solo me queda Asuka, con la que tengo una historia personal muy particular. Antes de cumplir los 20 años tuve la suerte de formar equipo con ella en Japón hasta que nos separamos y ella llegó a WWE; fue entonces cuando pensé que daría igual el sitio y el momento pero que algún día volveríamos a vernos las caras en el ring.

"Enfrentarme a Asuka en WWE sería un sueño hecho realidad. Si pudiera volver atrás en el tiempo y decirme a mí misma todo lo que me iba a ocurrir no me lo habría creído. Soñé con llegar a WWE, soñé con entrenar duro en México y todo se ha hecho realidad. Enfrentarme a Asuka en WWE es una lucha soñada desde hace más de 10 años y sería aún mejor si ambas tuviéramos los campeonatos de WWE".

