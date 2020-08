Arn Anderson revela cómo Enzo Amore y Big Cass se autrodestruyeron

Tanto Enzo Amore como Big Cass fueron despedidos de WWE en 2018. No al mismo tiempo ni por el mismo motivo pero los dos luchadores que una vez formaran uno de los equipos más atractivos del elenco sufrieron el mismo destino en sus carreras como Superestrellas.

Desde entonces están trabajando como independientes, aunque en el caso del segundo no tiene un combate desde hace casi un año. Ha estado lidiando con algunos problemas personales que lo han apartado de los encordados. Además debe tenerse en cuenta la situación actual que está viviendo la industria por la Era Covid.

En espera de saber cuáles son los siguientes pasos de ambos en sus aventuras como gladiadores, es interesante conocer la opinión que ha vertido sobre ellos Arn Anderson. En el más reciente episodio de su ARN Show, el miembro del Salón de la Fama de WWE contó cuán difícil era trabajar con Amore y Cass. Afirma que con el paso del tiempo dejaron de escuchar y pensaron que eran demasiado grandes, hasta que se autodestruyeron.

"Cuando llegas a las marcas principales, llegas a la televisión. Puedes pasar de ser visto por 200 personas a ser visto por 10.000, y pueden hacer mucho ruido. Y lo hacían por ellos. Cuando llegaron a las marcas principales, tuvieron un combate o dos y la gente estaba realmente conectada con ellos.

"En el momento en que pusieron a Cass a trabajar con Big Show, dejó de escuchar. Lo sé porque fui el productor de ese combate. Estaba el gigante intentando impulsar a este chico y él no paraba de ponernos problemas en el camino. Lo mismo pasó con Enzo. Trabajé con él en algunas luchas en eventos no televisados de 205 Live y estaba haciendo todas las estupideces que puedes hacer para que un luchador técnico parezca tonto. Algunos de los muchachos no sabían la diferencia hasta que se la señalé.

"Creo que no es positivo el hecho de que no sigas los consejos de los productores que están ahí para ayudarte y que saben un poco mejor que tú lo que tienes que hacer. Y cuando dejas de escuchar y simplemente decides que eres una estrella más grande que ellos, que son una ayuda para que tengas éxito, y que lo vas a hacer a tu manera, ahí es donde empiezas a ir cuesta abajo.

"Cometieron algunos errores y no pasó demasiado tiempo antes de que provocaran molestia en el vestuario y todo comenzara a desmoronarse para ambos en el ring en lo que respecta a la producción. Y luego comenzaron los problemas con la oficina y el resto es historia. Se autodestruyeron".