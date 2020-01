No existe un motivo para insultar o faltar al respeto a nadie de ninguna forma. Nos guste más o nos guste menos una cosa, una persona, lo que sea, no existe razón para que eso ocurra. Lamentablemente, mucha gente lo hace cada día. Hay quienes no pueden vivir sin hacerlo. Cualquiera de nosotros lo vemos a cada momento. E incluso muchos ni siquiera se dan cuenta de que lo hacen, de que están en ese grupo de personas. Ahora hablamos de WWE, hablamos de Lana, alguien que tiene que convivir con ese tipo de gente.

► Lana dice adiós a quienes la insultan

Porque ella está activa de forma continúa en redes sociales, es seguida por millones de personas, tiene un canal de YouTube y ahora está en el momento que más atención está recibiendo de su carrera. La mayoría le muestran su cariño, pero hay unos cuantos que no tienen educación. Porque en realidad puede decirse que algo no te gusta de muchas formas, pero hay quienes siempre eligen la peor. Y ella está cansada, está harta. Por eso, ha dicho adiós definitivamente a toda esa gente que la insulta o le falta al respeto.

Today I decided to love myself & be kind to myself and cut off everyone else that doesn’t treat me with love & respect. — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 17, 2020

«Hoy he decidido quererme a mí misma y ser amable conmigo misma y apartar a todos los que no me tratan con amor y respeto«.

Sometimes we just have to draw a line in the sand and be like no more. No more verbal abuse, no more emotional abuse, no more cyber abuse. Today is the day I say NO MORE. — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 17, 2020

«Algunas veces solo tenemos que hacer una línea en la arena y decir ‘basta’. Basta de abuso verbal, basta de abuso emocional, basta de abuso cibernético. Hoy es el día en que digo basta«.

Entendemos que la luchadora no va a cerrar ninguna cuenta, sino que va a dejar de responder, de prestar atención, a esas personas. Porque hasta ahora, como podemos ver en su Twitter, sí que ha estado respondiendo.

Remember love yourself ….. be kind to yourself. Try to become a better person everyday. And then surround yourself with people that love & adore you. — CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) January 17, 2020