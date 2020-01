WWE y fútbol: Sheamus quiere una lucha con Virgil Van Dijk

Sheamus ha vuelto a la acción como rudo y está preparado para comerse SmackDown. Pero va a ir poco a poco, comenzando con Shorty G. Al irlandés no le gustó nada lo que vio de su compañero de vestidor cuando estuvo fuera, sobre todo eso de enorgullecerse de su estatura, por lo que cuando regresó lo atacó para que ambos comenzaran una rivalidad y poder seguir pateándole el trasero. Y es lo que intentará hacer el sábado de la semana que viene, cuando ambos se vean las caras en Royal Rumble 2020.

Embed from Getty Images

Pero este no es el único combate que interesa al «Guerrero Celta». Entendemos que querrá ser Campeón WWE así como enfrentar a los mejores de la empresa. Por otro lado, si dejamos un momento a un lado el Imperio McMahon, también ha propuesto recientemente una interesante lucha cuando concedió una entrevista a Gary Cassidy. Una lucha que mezclaría WWE y fútbol.

Now that @WWE has moved to @btsport, I asked @WWESheamus to book the ultimate @btsportwwe x @btsportfootball WrestleMania dream match.

Looks like it’s @LFC vs @RangersFC:@WWESheamus & @VirgilvDijk vs @DMcIntyreWWE & Ally McCoist!

Who wins that one?!#WWEonBT @SKProWrestling pic.twitter.com/uAdsS93bvg

— Gary Cassidy (@consciousgary) January 17, 2020