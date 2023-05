Lana confirma su presencia en Money in the Bank 2023

Después de Night of Champions, comenzará la preparación para Money In The Bank 2023, evento que se llevará a cabo en Londres, Reino Unido, el 1 de julio, y que desde el próximo lunes tendremos los encuentros clasificatorios para los muy esperados combates de escaleras que tendrán como premio, el maletín. También se anticipan las presencias de Cody Rhodes y Roman Reigns como figuras centrales del evento.

► Lana asisitirá a Money in the Bank con algunos ex compañeros

Lana fue parte de la WWE durante casi ocho años. Si bien comenzó su carrera como manager de Rusev (actualmente conocido como Miro), con el tiempo pasó a ser una luchadora, pero fue despedida en junio de 2021 cuando su carrera estaba tomando un despegue importante. Sin embargo, no se han olvidado de sus amistades, a tal punto de que fue a visitar a sus ex compañeros durante el reciente evento premium, Backlash.

Si bien es posible que la luchadora de 38 años ya no sea parte de la compañía, y quizás ya no tenga su enfoque en volver a luchar, su vínculo con varias estrellas de la WWE sigue siendo el mismo, y parece que ha decidido hacerles una nueva visita est 1 de julio en Money in the Bank. Así lo confirmó Lana a través de una historia en Instagram que fue reproducida por un fanático en su cuenta de Twitter.

“¡Gracias por tenerme! y gracias a Natalya, Liv Morgan y Tyson Kidd por ser tan dulces y amorosos conmigo. ¡Los amo!. Iremos a Londres para Money in the Bank“