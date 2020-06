Lady Black, un caso muy similar al de Hana Kimura: Hace apenas unos días el mundo de la lucha libre se estremeció ante el suicidio de la gladiadora nipona Hana Kimura. Las muestras de solidaridad se plasmaron a lo largo y ancho del planeta. Y no es para menos, pues la decisión trágica de Kimura llegó después de haber sido avasallada en las redes sociales por haters. Tras no encontrar una forma correcta de afrontarlo, la joven gladiadora sesgó su vida.

Algo igual de perverso, o quizá más, se gestó el pasado fin de semana, cuando la gladiadora trans Estrella Divina atacó la privacidad de la también gladiadora Lady Black en su cuenta de Facebook.

Un verdadero y artero caso de ciberbulling, chantaje, hostigamiento, acoso y denostación hacía la gladiadora Lady Black. Es bien sabido que Estrella Divina es un representante bien establecido de la comunidad LGBTTTIQ, la cual nos merece todo el respeto del mundo. Sin embargo, eso no le da derecho a violentar la vida privada de Lady Black con las amenazas de mostrar sus imágenes de contenido sexual.

Recordemos que la llamada Ley Olimpia (que fue adherida a Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) en México fue aprobada el pasado noviembre en el Congreso de la República y en ella se tipifica como Violencia Digital a:

De acuerdo a dicha legislación, no sólo las autoridades deben tomar cartas en el asunto ante la queja que debe presentar la gladiadora Lady Black, sino que también los patrones del infractor. No estamos seguros de la relación que Estrella Divina tenga con AAA, pero se sabe que se ha presentado en varias funciones televisadas de la Caravana Estelar, por lo que consideramos que la familia Roldán Peña debe tomar cartas en el asunto.

Contrario a lo que se pudiera pensar en estos casos, donde la víctima generalmente calla, un par de días después del ciber ataque, Lady Black, publicó un sentido mensaje sobre lo ocurrido, aquí lo escrito:

"Hola, mi nombre es Ana Sujey Torres Morales, mejor conocida como Lady Black, soy luchadora profesional con una trayectoria de dos años y medio dentro del medio de la lucha libre, durante este tiempo he luchado por tener un lugar dentro de un deporte donde los hombres son mayoría, como mujer he logrado ganarme un lugar con la afición y como luchadora, poco a poco mi carrera va en acenso gracias a mi esfuerzo y perseverancia aunque se que nunca es suficiente dentro de este deporte, donde solo trascienden los mejores.

"Esa es mi historia como luchadora, en mi vida personal, soy madre soltera de dos pequeños mi hija de 6 años y mi hijo de 3 años, como madre soltera mantengo el papel de fortaleza y entereza frente a ellos, ante las situaciones que hemos pasado, como el divorcio con el padre de mis hijos y la perdida de mi hijo que venía en camino, caí en un episodio depresivo del cual únicamente quería salir porque no podían mis hijos verme llorar todos los días.

"Me comencé a acercar a mis 'amistades' de quienes en algún momento al menos tuve palabras de aliento y en algunas veces apoyo no solo moral si no económico, mi familia desesperada me ayudo a buscar ayuda profesional pero para mí no fue suficiente, en mi intento de salir de este episodio, del miedo a la soledad y mis problemas de autoestima.

"Me acerqué a las personas incorrectas en busca de afecto, sin el afán de ser víctima, más de una persona aprovecho mi situación en la que necesitaba atención, consciente de lo que hacía caí con una persona (si esta persona es quien hace llamarse Dragón Orus) quien se ganó mi confianza al grado que comenzamos a hablar de cosas intimas hasta mandarnos fotos y videos ambos donde practicábamos sextting, sin imaginar lo que vendría después.

"Me comencé a dar cuenta que después de enviarnos fotografías y videos el comenzó a portarse distinto y ya en algunas ocasiones únicamente me hacía video llamadas a la hora que fuera en donde solo salía masturbándose, yo le colgaba porque yo andaba en la calle o estaba con mis hijos y no le importaba.

"Hablé con él pidiéndole que dejara de molestarme y comencé a alejarme de él pero cada vez que veía un estado publicado en mi whats app él me mandaba mensajes pidiéndome más fotos o me llamaba mil veces hasta que contestara por lo que opte por bloquearlo, me hacía llamadas directamente para que lo desbloqueara, por lo que lo bloquee de llamadas y deje de saber de él, hasta aquí todo iba bien.

"Como continuaba en terapia para salir de mi episodio de depresión y ansiedad que me aquejaban, comprendí el tema del sextting había sido consecuencia de mis problemas emocionales y que debía dejar de tener contacto con personas como él (Dragón Orus), que únicamente se aprovechaban de la situación que pasaba en mi vida.

"Me sentía culpable y avergonzada por acceder a enviar fotografías intimas, pero comprendí que tengo derecho a una sexualidad plena y que no había por qué avergonzarme al final era una persona de 'confianza'.

"El día domingo 31 de mayo de la nada por la mañana mi celular se comenzó a volver loco, me llegaban cientos de solicitudes a mi Facebook personal y de “Lady Black”, sin entender el porque me llego un mensaje que decía “Wey, ¿qué paso con esto?” y adjuntaban un link al abrirlo me di cuenta que era una publicación en el Facebook de BRANDO FERNANDEZ mejor conocido como ESTRELLA DIVINA, donde textualmente decía 'Les Gustaría ver Sus Packs y sus Chats Haaaaaaaaaats' en ese momento sentí que el mundo se me venía encima pues la publicación ya tenía más de 300 likes y en ese momento más de 100 comentarios.

"Lo primero que pensé fue en mis hijos, en mi mamá, mis hermanas, entre a mi Messenger y solo tenía mensajes de hombres y mujeres pidiéndome mi pack, mensajes amenazándome y burlándose de mí.

"Antes de continuar ¿Quién es ESTRELLA DIVINA o Brando Fernández? Es una luchadora profesional, estrella de AAA una de las empresas de lucha libre más importantes a nivel internacional, una representante de las mujeres transexuales, ella funge como un ejemplo de superación y liderazgo dentro de la comunidad LGBTTTIQ, una mujer digna de admirar como luchadora, y ex novia del mencionado Dragón Orus.

"Continuando, en mi desesperación de no saber qué hacer le intente mandar un mensaje por Facebook a 'Estrella' dándome cuenta que ella fue la que ya me había mandado mensaje donde me decía que tenía todos mis packs, que pronto vendría a Tepeji y que iba a subirlos por ser una culera y una zorra.

"Le respondí explicándole que yo no sabía que ella seguía en una relación con DRAGÓN ORUS, que me disculpara que había sido un error, pero que al final el problema no era conmigo yo fui engañada por él (Orus) y que ambas solo éramos víctimas, le expliqué mi situación bajo qué circunstancias todo había sucedido desde mi cuadro de depresión hasta la perdida de mi hijo.

"A lo que únicamente respondió 'Disfruta tu popularidad, con esto ayudara a que te conozcan y pues ahora aprenderás a pensar dos o tres veces tus acciones y que publicaría todo', no quiso entender y me responsabilizó.

"Al mismo tiempo desbloquee a Dragón Orus y le pedí una explicación a lo que únicamente me respondió 'Ella me pidió todo y yo por ella haría todo y más ella era mi motivo número 1', ahí entendí todo, mi mundo se vino abajo opte por cerrar mis redes sociales, no sabía como explicar lo que había pasado con mi familia, entendí que todo lo que había logrado llendo a terapia, los logros como luchadora todo se había esfumado por el solo hecho de 'un error', sí un error que me costaría todo.

"Me sentí violentada, agredida, humillada, después de todo esto caí e una crisis nerviosa ese mismo día por lo que fui ingresada al hospital, donde me dieron una contención emocional donde más tranquila comprendí muchas cosas, es por ello que hago esto.

"NO FUE UN ERROR, SIMPLEMENTE SOY UNA MUJER QUE EJERCE SU DERECHO A UNA SEXUALIDAD PLENA, QUE FUI VICTIMA DE EXTORSIÓN Y DE CIBERBULLYING, QUE ASI COMO HAY PERSONAS BUENAS HAY PERSONAS QUE BUSCARAN APROVECHAR LAS SITUACIONES PARA SOLO AUTO COMPLACERSE POR “CALENTURA”.

"QUE ANTE LA SOCIEDAD SIEMPRE QUE ERES VICTIMA DE ALGO ASI ERES UNA ZORRA, UNA PUTA O UNA FACIL, QUE ES SIEMPRE RESPONSABILIDAD DE LA MUJER Y ¿DÓNDE QUEDA LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE QUE FILTRA TUS FOTOGRAFÍAS INTIMAS LAS CUALES OBTUVO MEDIANTE ENGAÑOS Y MANIPULACIÓN?

"SI A HOY SOY VICTIMA DE CIBERBULLYING, DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ES UNA PENA QUE POR PARTE DE UNA MUJER TRANS QUE SABE LO QUE ES VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN FOMENTE EL ODIO, SABIENDO EL ALCANCE E INFLUENCIA QUE TIENE SOBRE LA AFICIÓN LA CUAL LA MAYORÍA SON NIÑOS Y NIÑAS QUE SIGUEN A SU PERSONAJE.

"BRANDO FERNANDEZ ES UNA PENA QUE EN LUGAR DE QUE APROVECHES TU INFLUENCIA PARA FOMENTAR EL APOYO A MUJERES, ATAQUES A OTRA MUJER, POR UN HOMBRE EL CUAL VIOLENTÓ A AMBAS, NO TE ODIO, TE RESPETO Y AGRADEZCO LO QUE HAZ HECHO POR QUE CON ESTO ME HAZ DADO UN MOTIVO PARA ALZAR LA VOZ.

"A TI DRAGÓN ORUS, GRACIAS POR HACERME PERDER LA CONFIANZA, POR HACERME SENTIR HUMILLADA Y HABER SIDO EXPUESTA DESPUES DE QUE ME MANIPULASTE, GRACIAS A ESTO HOY ALZO LA VOZ PARA QUE A OTRAS CHICAS NO SE LES JUZGUE POR EJERCER PLENAMENTE SU SEXUALIDAD.

"A HANA KIMURA, HOY COMPRENDO LO QUE SINTIÓ DESPUÉS DE SER VÍCTIMA DE CIBERBULLING, AHORA ENTIENDO POR HICISTE LO QUE HICISTE, HOY ALZO LA VOZ POR TI QUE AL IGUAL QUE YO FUISTE VICTIMA DE TODO EL HATE QUE SE PUEDE FOMENTAR EN REDES SOCIALES.

"COMPAÑEROS DEL AMBIENTE LUCHÍSTICO, A LOS QUE COMENTARON LA PUBLICACIÓN DE ESTRELLA, GRACIAS, SON EL EJEMPLO FORTUITO DE CUANTO APOYO EXISTE PARA FOMENTAR EL HATE DENTRO DE LAS REDES SOCIALES, SON EL EJEMPLO PERFECTO DE LO QUE NO SE DEBE HACER.

"ALCEN LA VOZ NO SE QUEDEN CALLADOS Y SI AL DÍA DE HOY MI TESTIMONIO SIRVE PARA QUE TENGAS EL VALOR DE CONTAR TU HISTORIA HAZLO, NO ESTÁS SOLA O SOLO, NO ES LA LEY DE QUIEN MÁS PUEDE, AQUÍ EL VALIENTE VIVE HASTA QUE EL COBARDE QUIERE.

"CHICAS Y CHICOS NO ESTÁN SOLOS, LA VIDA NO SE ACABA POR QUE EXHIBAN TU PACK O SIMPLEMENTE TE TIREN HATE, APRENDAN A NO QUEDARSE CALLADOS POR VERGÜENZA O POR EL QUE DIRÁN, LA SOCIEDAD SIEMPRE JUZGARA TODO AQUELLO QUE HACEMOS.

"YO ALZO LA VOZ PORQUE NO QUIERO APARECER EN REDES SOCIALES AHORA NO SOLO 'POR MI PACK', SI NO QUE LLEGUE A APARECER EN LAS NOTICIAS PORQUE ME HE SUICIDADO POR LA PRESIÓN Y EL HATE QUE ME HAN TIRADO.

"YO DECIDO NO MORIR, DECIDO NO QUEDARME CALLADA.

"Gracias a mis amigos y familia que me respaldaron y me brindaron el apoyo sin interés alguno para salir de esta situación, gracias por ustedes hago esto, por mis hijos, por mis hermanas, por mi madre, por mis amigas, legalmente ya estoy actuando contra los responsables, no permitiré que esto se lo hagan a alguien más.

"SALUDOS DE SU AMIGA LADY BLACK “LA VIEJA LOCA DEL RING”

"ANA SUJEY TORRES MORALES."