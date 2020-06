DTU dio a conocer los nombres de los elementos que participarán en su evento Rancho de México, mismo que se transmitirá este 12 de junio a través de su canal oficial en Facebook. Como parte del anuncio, presentó a su nuevo luchador: Blaze.

Conocido como el ejecutor de las sombras, Blaze se encuentra listo y emocionado. Hace unas semanas, DTU reveló su contratación, que se dio después de que vieron su trabajo y consideraron que su profesionalismo y desempeño sobre el cuadrilátero darían mucha tela de dónde cortar.

► Blaze llega a DTU

Blaze tiene una trayectoria de más de diez años como profesional. Ha demostrado su respeto al deporte espectáculo, debido a que ha estado en constante preparación. Su repertorio está lleno de variedad en movimientos y ataques que son poco vistos.

Uno de los lances de Blaze ya fue bautizado por sus seguidores: “Boomerang Blaze”, que es un una plancha invertida con giro tras correr y apoyarse desde un extremo del ring hacia uno de los postes, impactando de lleno en su rival.

Los inicios de Blaze se remontan al mes de octubre de 2006, cuando hizo su debut como Hijo de Clímax. Ha recibido instrucción y conocimientos de maestros como Misterio Negro, Clímax, Pentagoncito Black, Heavy Metal, Villanos IV y V, Halcón 78 y Pirata Morgan.

Al tener una preparación y conocimientos amplios, su estilo le permite manejar ambos bandos, tanto rudo como técnico.

Ha trabajado para AULL, IWRG, Juniors, IWL y UWE. Más recientemente con Welcome To My Barrio, en la Ciudad de México, así como la nueva organización Sin Piedad, Cara a Cara.

En cuanto a luchas de apuestas, participó en dos Ruletas de la Muerte de Juniors, salvando su identidad y máscara de Hijo de Clímax, además de un mano a mano máscara contra cabellera, al enfrentarse ante Guerrero del Bronx, a quien dejó rapado. Además fue Campeón de Peso Crucero de los Juniors, y Campeón de Parejas de los Juniors, en alianza con el Gallo Tapado Jr.

A pesar de esos logros, consideró que era necesario darse una oportunidad crear a un personaje nuevo y abrirse las puertas en base a su desempeño, es por ello que decidió salirse de su zona de confort, redoblando esfuerzos y experimentando consigo mismo, con el objetivo de conquistar nuevos territorios.

Ahora como Blaze, llega con experiencia y conocimientos acumulados, algo que se podrá ver en su debut con DTU este 12 de junio.

El evento Rancho de México contará también con la participación de Crazy Boy, Paranoiko, los Brazos, Camuflaje, Aero Panther, Black Fire, Corsario Negro, Cheneke, Fight Panther, Samuray Jr., entre otros.