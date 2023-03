La razón por la que Jones no es GOAT para Thompson

Josh Thomson cree que el talento disponible en las categorías de peso de Jon Jones le impide ser nombrado el mejor luchador de la historia de las MMA.

Jones se unió a una exclusiva lista de luchadores que han ganado títulos de UFC en dos categorías de peso diferentes, pero el ex peso ligero de UFC y Bellator Josh Thomson dijo recientemente a “Big” John McCarthy que hay un factor importante que frena su caso para el estatus de GOAT.

“Supongo que me gustaría hacer una inmersión realmente grande y profunda para considerarlo el GOAT”, comenzó Thomson. “Pero sé que habrá mucha gente que dirá: ‘Oh, tú sólo…’ No importa lo que digan, ya ni siquiera me importa lo que digan. Es que, yo – incluso si no fuera Jon, digamos que era Dan Henderson, o digamos que era Randy Couture, digamos que era alguien así. Todavía me siento de la misma manera “.

Después de haber competido en la división más profunda del deporte durante su propia carrera, Thomson sostiene que el nivel de talento en una categoría de peso debe tenerse en cuenta a la hora de establecer qué luchador se destaca como el GOAT del deporte.

“Sí, puedo decir que es el GOAT. Pero miro a los chicos en las 170 libras, 155, 145, 135. Y [Demetrious Johnson] es uno de como, no había el nivel de talento. Él cae tipo de bajo el mismo que Anderson Silva, 205, ya sabes, e incluso subir a peso pesado. Hay una falta de opciones y luchadores de calidad superior. Ahora, todo el mundo estaba diciendo ‘Bueno Jon Jones luchó Shogun Rua, luchó ..’ Sí, luchó contra buenos tipos, pero también eran una especie de – no quiero decir que eran hacia el final, pero definitivamente no estaban en su mejor momento. ‘Shogun’ tenía un montón de millas en él antes de que incluso llegó a la UFC “.