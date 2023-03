La ‘peor actuación’ de Jones según Sonnen

La antigua estrella de la UFC Chael Sonnen ha ofrecido una opinión única sobre el triunfal regreso de Jon Jones el pasado fin de semana.

En un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen, ex aspirante al título de peso medio y semipesado, dio su opinión sobre el esperado regreso de Jon Jones a la acción en el T-Mobile Arena.

“Es una posición muy interesante en la que se ha encontrado Jon. El sábado es la peor actuación que hemos visto de Jon Jones, aparte de su combate con ‘OSP’ (Ovince Saint Preux)”, dijo Sonnen. “Esa fue la peor versión de Jon Jones que el deporte haya visto. Traigo eso a colación porque fueron los cinco asaltos. Jon ganó los cinco asaltos; ganó la batalla de fuerza, la batalla de acondicionamiento, la batalla de entendimiento, la batalla de golpeo, y la batalla de grappling, y esa fue su peor actuación.

“Por lo tanto, ahora vamos a seguir adelante y echar un vistazo a la noche anterior. El derribo que Jon consiguió fue torpe. No fue a propósito. No fue un plan. Eso no era algo que fue perforado. Fue torpe”, continuó Sonnen. “Cuando Jon lo bajó a la lona con lo que fue fácilmente el derribo más descuidado de la noche, posiblemente el derribo más descuidado en la historia de la división, Ciryl no sabía qué hacer“.

Pero aunque no sitúa la victoria de Jones sobre Gane entre las mejores exhibiciones del de Rochester, Sonnen sí dio crédito al nuevo rey de los pesos pesados por un aspecto de su actuación en UFC 285.



“Mantener a Ciryl abajo y tener esa presión con las caderas, debo reconocerlo, fue muy bueno; muy buena técnica”, admitió Sonnen.

Aunque no haya impresionado precisamente a Sonnen, Jones salió del octágono el pasado sábado con una nueva pieza de oro para su vitrina de trofeos. A continuación, “Bones” intentará añadir una exitosa primera defensa del peso pesado a su ya ilustre currículum.