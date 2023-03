El Campeonato All Atlantic AEW cambiará de nombre

El título All Atlantic AEW que posee actualmente Orange Cassidy recibirá un cambio de nombre la próxima semana, cuando se ponga en juego el 15 de marzo en Winnipeg, Canadá.

Orange derrotó a Jay Lethal en un intenso combate este miércoles en Rampage, pero al final del duelo apareció Jeff Jarrett para atacar a Cassidy.

Posteriormente, Tony Khan apareció durante el programa y anunció que Orange defenderá el cetro en el próximo programa de Dynamite ante Jeff Jarrett.

Pero además anunció que el título ahora se llamara Campeonato Internacional, buscando darle una evolución al mismo.

Don't miss the #AEW International Championship defense with @RealJeffJarrett challenging the current champ @orangecassidy NEXT WEDNESDAY on #AEWDynamite in honor of the release of SHAZAM! It’s #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/TbPAfC6RTH

— All Elite Wrestling (@AEW) March 9, 2023