MJF dio una nueva promo magistral en el Dynamite de esta semana en su primera aparición en la televisión de AEW después de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo. William Regal habló previamente, antes de presentarlo y quedarse a un lado mientras el luchador hablaba. Al final, el nuevo monarca atacó a quien parecía que de ahora en adelante sería su mánager. ¿Qué va a pasar ahora? No tenemos ninguna información y es imposible predecirlo. Aunque parece que Bryan Danielson será el primer contendiente de la «Sal de la Tierra».

The Devil's true colors have been shown, as #AEW World Champion @The_MJF leaves @RealKingRegal in a motionless heap in the middle of the ring here on #AEWDynamite on TBS. pic.twitter.com/RYvgHwXI8H

— All Elite Wrestling (@AEW) December 1, 2022