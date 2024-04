WWE no confiaba del todo en contar con el popular streamer IShowSpeed en WrestleMania XL. Así lo cuenta Logan Paul en IMPAULSIVE:

«Cuando estaba presentando a IShowSpeed ante la WWE, tomó un poco de negociación, un poco de sutileza para convencerlos de que teníamos a este joven creador, que además sigue siendo un adolescente. El chico tiene apenas 19 años y ya es un fenómeno en internet. Todo lo que toca se vuelve viral gracias a su energía carismática y contagiosa. Es asombroso, ¿verdad?».

► IShowSpeed en WrestleMania XL

Pero no hay que ser demasiado duros con la compañía pues Nina Adgal, prometida del Campeón de Estados Unidos, tampoco las tenía todas consigo.

«Le ladró en la cara a Randy Orton. Traté de explicarle a Nina [Nina Agdal], mi hermosa prometida, ‘firmamos a este nuevo chico, IShowSpeed, es un fenómeno’. Ella me dijo, ‘¿Cuánto le estás pagando?’ Le dije la cantidad. Ella respondió, ‘¿Estás pagando tanto a ese tipo? Ni siquiera he oído hablar de él.’ ‘Estás desconectada, no entiendes’. Este tipo es una sensación. Es una sensación de internet en YouTube.»

IShowSpeed mueve a millones en Internet pero es comprensible que quienes no siguen mucho las redes u otras plataformas como Twich no lo conozcan.

Ya sea haciendo todo tipo de videos en TikTok, jugando a videojuegos o con su obsesión con Cristiano Ronaldo, no deja de llamar la atención.

Tampoco las polémicas, pues fue baneado de la misma Twitch o del juego Valorant para siempre por comportamientos supuestamente machistas.

La verdad es que es difícil explicar quién es y por qué es tan popular sin vere sus creaciones de contenido. Ya veremos si también lleva su éxito a la WWE.