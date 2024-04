Matt Hardy revela por qué ha estado promocionando a WWE

Matt Hardy, quien actualmente es agente libre, ha estado «jugando» con la posibilidad de un regreso a la WWE, ya que ha interactuado con algunos temas que han salido en la programación semanal, como por ejemplo, el reciente código QR que apareció durante la transmisión de Monday Night Raw, de la cual tampoco se conocen mayores detalles, salvo unas pistas.

► Matt Hardy continúa promocionándose a sí mismo

Tras salir de WWE, Matt Hardy hizo su debut en AEW en marzo de 2020 durante las primeras etapas de la pandemia. Inicialmente se especuló que su contrato se alinearía con el de su hermano Jeff Hardy, lo que podría allanar el camino para la entrada de Jeff a AEW. Sin embargo, debido a diversas circunstancias como lesiones y periodos de inactividad, la sincronización de sus contratos no se produjo como se esperaba, y esto continúa hasta el día de hoy.

En su podcast, “The Extreme Life”, Matt Hardy reveló que sus publicaciones recientes en las redes sociales fueron parte de un esfuerzo estratégico para generar entusiasmo y mantener el interés en sus próximos pasos. Hardy mencionó que ha estado en conversaciones con varias promociones, incluidas AEW y WWE, así como otras empresas, indicando que tiene una gama de opciones a considerar para su futuro. Se ve a sí mismo como una marca y comprende la importancia de promover su marca para seguir siendo relevante y emocionante en la industria de la lucha libre.

“Revelación total: estoy haciendo lo que debería hacer como agente libre, generando expectación a mi alrededor. Sí, he estado hablando con AEW constantemente, he estado hablando con WWE, he estado hablando con varias personas en varias empresas diferentes. Así que creo que las próximas semanas serán divertidas. Las próximas semanas serán divertidas. Como dije antes, creo que estamos llegando al punto en el que vamos a hacer algunas cosas muy interesantes en el futuro.

Entonces sí, estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Y mi trabajo como marca, que tengo que mirarme como marca. Muchas de mis cosas en las redes sociales son mi marca Matt Hardy. Mi trabajo como marca es promocionarme y generar expectación a mi alrededor. Y siento que hago un trabajo bastante decente cada vez que puedo trabajar por cuenta propia y hacer lo que sea”.

A pesar de su salida de AEW, Matt Hardy ha dejado claro que no se retirará de la lucha libre activa en el corto plazo, y por eso está realizando toda esta serie de movimientos, a efectos de poder firmar un nuevo y lucrativo contrato.