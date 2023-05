La predicción de Aljamain Sterling

Sterling (23-3 MMA) hizo historia en la UFC 288 del pasado sábado en la noche en Newark, Nueva Jersey, convirtiéndose en el primer campeón masculino de 135 libras en conseguir tres defensas consecutivas del título con una victoria por decisión dividida sobre el ex poseedor del título Henry Cejudo.

La victoria también estableció una futura pelea con el contendiente de la división de peso gallo Sean O’Malley, y la pareja tuvo un acalorado enfrentamiento en el octágono inmediatamente después del resultado del evento estelar de anoche.

Después de enfrentarse cara a cara con “Suga” dentro del octágono, Aljamain Sterling compartió la siguiente audaz predicción para su próximo enfrentamiento en la conferencia de prensa posterior al UFC 288:

“Lo que pienso de Sean O’Malley es que ese hijo de p*ta es frágil. ¿Crees que si puedo derribar a un tipo bajito y fornido como Henry, que es medalla de oro (en lucha olímpica) y tiene una buena defensa en los derribos, qué le voy a hacer a Sean O’Malley? Seamos sinceros, chicos.

Aljamain Sterling continuó (h/t MMAJunkie):

“Sí, se le ha prometido una oportunidad por el título, pero optó por no tomar la oportunidad por el título y le dio a Henry la oportunidad de volver y hacer historia. Ahora ya no se puede correr más. O quieres nadar con los grandes o no. Si no, sal de la piscina o sube de categoría o algo así. Te lo garantizo; entramos ahí y doblo a ese hombre por la mitad en un asalto. Lo mismo le hice a Sandhagen”.

Aunque el esperado combate aún no tiene fecha definitiva, el presidente de la UFC, Dana White, insinuó que el combate por el título tendrá lugar probablemente el 19 de agosto en el UFC 292 de Boston.