Chimaev culpa UFC por tiempo libre prolongado

La estrella en ascenso de UFC, Khamzat Chimaev , sugiere que el retraso para su regreso no está de su lado. Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) no ha competido desde una rápida sumisión de Kevin Holland en una pelea de peso pactado de 180 libras en septiembre pasado en UFC 279.

En una entrevista reciente con TSN , el presidente de UFC, Dana White, dijo que la razón por la que Chimaev aún no ha sido reservado es porque está lidiando con algunos asuntos personales, pero Chimaev dijo lo contrario en respuesta a las redes sociales.

“No tengo problemas con las peleas. Si me dieran una pelea, hubiera peleado hace mucho tiempo, hice tantos campos de entrenamiento y ni una pelea, el problema definitivamente no es mío, me preparé en Dubai y luego en Tailandia, ¿por qué entreno tanto si? no hay pelea, no entiendo.”

El ex campeón de peso welter de UFC, Kamaru Usman, expresó recientemente su interés en enfrentarse a Chimaev, pero White rechazó la idea, a menos que sea en el peso mediano. Sin embargo, Chimaev dijo que la próxima categoría de peso en la que competirá dependerá de él.

“Si quiero pelear 77 si quiero pelear 84 yo decido”.

La preocupación de White proviene de que Chimaev perdió la marca de peso welter por 7.5 libras para su pelea originalmente programada contra Nate Diaz en UFC 279. La falla masiva es lo que llevó a un cambio en la alineación y Chimaev atrajo a Holanda en una pelea de peso intermedio.

Ya sea que su próxima pelea sea en las 170 o las 185 libras, Chimaev está listo para enfrentarse a cualquier contendiente o campeón. Nombró específicamente al campeón de peso mediano de UFC Israel Adesanya, al campeón de peso welter Leon Edwards, Belal Muhammad, Colby Covington, Robert Whittaker y Usman.

“ Puedo pelear con todos, no me importa quién”.