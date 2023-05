Lo que Daniel Cormier quiere para Aljamain Sterling

El sábado por la noche, Aljamain Sterling demostró una vez más que pertenece a la UFC. Retuvo su campeonato del peso gallo de la UFC al imponerse por decisión dividida a Henry Cejudo. Sin embargo, aunque fue otra gran victoria que añadir a su currículum, “Funk Master” sigue teniendo muchos detractores.

Muchos creen que simplemente no es lo bastante emocionante en la jaula. Otros, por su parte, no son muy fans de su imagen en las redes sociales. Sea como fuere, lo que no se puede negar es que es el rey de los pesos gallo en estos momentos.

Durante su intervención posterior al combate, Daniel Cormier dio su opinión sobre la reacción de los aficionados ante Sterling.

“Chicos, dejen de abuchear a Aljamain“, dijo Cormier. “Denle a este hombre su respeto. Este tipo está haciendo todo lo que quieres como campeón. Es activo, pelea con los mejores tipos que le ponen enfrente, gana peleas, se comporta como un campeón. Es hora de dejar de abuchear a Aljamain Sterling. Es una m*erda que esto ocurra una y otra vez, y en Newark, que está cerca de Nueva York. No tiene ningún sentido, no sé qué tiene que hacer este hombre para ganarse vuestro respeto. Si el pasado sábado no fue suficiente, nunca estará satisfecho”. Citas vía MMA News

Cormier defiende a Sterling. Algunos creerán que tienen más que derecho a abuchear a Aljamain si así lo desean. Por supuesto, también es muy difícil no respetar lo que ha logrado en las 135 libras. En el futuro, será interesante ver si la narrativa cambia antes de su enfrentamiento con Sean O’Malley.