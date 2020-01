Daniel Bryan ha cambiado luego de haberse enfrentando a The Fiend en Survivor Series. El mismo efecto han tenido Finn Bálor, Seth Rollins y The Miz luego de enfrentarse con el actual Campeón Universal WWE, aunque a diferencia de estos tres, Bryan modificó su aspecto y se volvió nuevamente en favorito del público y los cánticos del «Sí» regresaron.

Bryan se volverá a ver las caras con The Fiend en Royal Rumble 2020 por el Campeonato Universal en un «Strap Match»

► La nueva mercadería de Daniel Bryan

Daniel Bryan reveló en una entrevista con MySanAntonio.com que actualmente está trabajando con WWE para presentar una nueva gama de playeras nuevas que estarán hechas de materiales reciclados.

Bryan dijo que se sintió culpable por la mercancía que ha vendido a lo largo de los años y ve en esta nueva gama como una forma de retribución. Las nuevas playeras estarán hechas de 5 botellas de agua de plástico cada una.

«En realidad, estoy trabajando con la WWE y su equipo de mercadeo en el tema. Mientras era campeón, me hicieron una camiseta de Daniel Bryan ‘Planet’s Champion’, pero nunca la usé en el ring. Una de las cosas de las que siempre me sentí muy culpable, es la cantidad de cosas que he vendido específicamente a las personas, y nunca lo he hecho con la intención de: ‘Oh, quiero vender todas estas cosas’.»

«Esto es solo parte de lo que haces. Es como, ‘OK, te pones la playera en el ring, para que la gente la vea y la compre’. Bueno, esta fue una buena oportunidad para decirme: ‘Oh, no, no debería llevar una playera al ring, porque soy el campeón del planeta’. Y esa es una de las cosas por las que puedo criticar a otras personas.»

«Ahora que soy un buen chico otra vez, me dicen, ‘Bueno, realmente nos gustaría que usaras una playera, y volvamos a hacerte camisetas nuevamente’. Pensé: ‘Bueno, realmente no quiero hacer eso’. Y ahora estoy trabajando con ellos sobre eso, y resulta que las próximas playeras de Daniel Bryan estarán hechas de materiales reciclados, donde creo que se usarán cinco botellas plásticas de agua para cada una. Botellas plásticas de agua y materiales reciclados. Eso, para mí, es genial, es algo bueno y también es un poco ecológico.»

Además de la nueva mercadería de Daniel Bryan, este indicó también que está tratando de lograr una meta de plantar un árbol por cada playera vendida, pero que tiene un poco de resistencia en la compañía y explicó que es por eso que hay un retraso en el lanzamiento de la nueva mercancía.

El ex Campeón WWE también reveló que mientras hacía los diálogos sobre el medio ambiente durante su último reinado, los funcionarios de la WWE le dijeron que dejara de hablar sobre dichos temas porque se considera un problema político, y la WWE no quiere lidiar con la política.

«Estoy tratando de conseguir que se plantara un árbol por cada playera que alguien compre, pero hay un poco de resistencia con eso. No necesito ganar dinero con estas playeras. Si voy a venderle algo a alguien, o si alguien quiere comprar algo porque es algo de Daniel Bryan, Quiero que no solo no haga daño, sino que me gustaría que haga algo positivo.»

«Entonces, con ese tipo de actitud, podrías ver dónde sería algo que le gusta a la gente. No lo estoy haciendo para que la gente lo haga como yo. Lo estoy haciendo porque tengo un sentimiento de culpa por haber vendido X número de playeras que estaban hechas de material inorgánico, lo cual es horrible para el planeta, y me hace pensar: ‘No, me he portado mal con el planeta’. Pero ese tipo de cosas es algo que puedes ver a la gente que está detrás.»

«Creo que al final del día, si tienes razón o no, no creo que el medio ambiente deba ser un problema de la derecha o de la izquierda. No creo que deba ser así. Cuando estaba haciendo los diálogos sobre el medio ambiente, en realidad, me dijeron que dejara de hablar sobre el medio ambiente porque se trataba de un problema político y que no queríamos tratar con la política. Dije: ‘No es un problema político, sino un problema científico y las ciencias más o menos lo han demostrado’.«

«Entonces, en lugar de mirarlo desde un punto de vista de derecha o izquierda, es mejor verlo como: ‘Oye, mejorar el medio ambiente es una idea a prueba de balas para mejorar la vida de todos nuestros hijos’. Y creo que eso también es algo que la gente puede respaldar también. Pero, ¿Cómo se hace eso en un formato de lucha? No tengo idea».