Ata Johnson, la madre de The Rock, tuvo un accidente de auto, como su hijo da a conocer. Afortunadamente, se encuentra bien, aunque, como vemos a continuación, el vehículo sufrió notables daños. Pero eso realmente no es importante. Nos alegramos de que no haya salido lastimada, al menos no tanto como podría. Recordemos, aún con tristeza, que la última vez que un suceso similar tuvo lugar en el mundo de la lucha libre profesional fue cuando Jay Briscoe falleció. Los accidente de tráfico se cobran anualmente 1,3 millones de vidas.

► Ata Johnson tuvo un accidente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dwayne Johnson (@therock)

“Gracias a Dios, ella está bien.

“Los ángeles de la misericordia velaron por mi mamá cuando tuvo un accidente automovilístico anoche.

“Ella sobrevivirá y seguirá siendo evaluada.

“Esta mujer ha sobrevivido al cáncer de pulmón, a un matrimonio difícil, a un choque frontal con un conductor ebrio y a un intento de suicidio.

“Ella es una sobreviviente, en formas que hacen que los ángeles y los milagros sean reales.

“Gracias LAPD y LAFD por ser tan cariñosos y resolutivos. Gracias por permanecer en el teléfono y hablar conmigo a través de todo.

“Me queda un padre, así que si todavía tienes a tu mamá y a tu papá, asegúrate de abrazarlos fuerte, porque nunca sabes cuándo recibirás esa llamada a las 3 am que nunca queremos recibir“.

Como señala La Roca, Ata Johnson está siendo evaluada, así que seguiremos informando a medida que tengamos más novedades sobre su estado de salud. Aunque no existen motivos para preocuparse. Desde Súper Luchas le enviamos todo nuestro cariño a ambos y a su familia, esperamos y deseamos que se recupere completmente y vuelva a su vida con normalidad.