Roman Reigns estará en el SmackDown post Royal Rumble

Roman Reigns volvió a defender con éxito el Campeonato Universal Indisputable WWE este pasado sábado en Royal Rumble luego de un gran combate contra Kevin Owens, pero la mejor parte llegaría tras la conclusión de esta lucha cuando el Jefe Tribal decidió continuar con el castigo a quien fuera su rival, utilizando a Sami Zayn. No obstante, este último tomó la decisión de la clemencia y mediante un silletazo sobre Reigns, similar al recibido por el samoano en la ruptura de The Shield vía Seth Rollins, el “Uce honorario” decidió ponerle fin a su estadía con The Bloodline, quienes salvo Jey Uso, decidieron también castigarlo hasta dejarlo inmóvil sobre el ring.

Este viernes veremos el siguiente capítulo de la historia de The Bloodline, en donde también hay que seguir de cerca la postura de Jey Uso, quien fuera el único en no atacar a Sami Zayn tras el combate de Royal Rumble y se terminara marchando del ring. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Bon Secours Wellness Arena (BSW Arena), en Greenville, South Carolina, y el actual Campeón Indisputable WWE, Roman Reigns, estará presente.

La cuenta de Twitter de BSW Arena, sede del SmackDown de este viernes, confirmó la presencia del Jefe Tribal en el programa, agregando que todavía quedan algunos boletos disponibles para los fanáticos.

📢 JUST ANNOUNCED: Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns will appear at Friday Night SmackDown LIVE at The Well on February 3rd!

