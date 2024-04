LA Knight y AJ Styles tuvieron altercado en rueda de prensa

LA Knight y AJ Styles han estado rivalizando durante las últimas semanas y se enfrentarán durante la segunda noche de WrestleMania 40 en un combate esperado por muchos. Para la «Megaestrella» este será un momento especial, por cuanto representará su primer combate en el escenario más grande de todos, y está muy entusiasmado con la idea.

► LA Knight y AJ Styles continúan intensificando su rivalidad

La intensa y altamente personal rivalidad entre AJ Styles y LA Knight dio un giro drástico a pocas horas de que se encuentren en el escenario más grande de todos, WrestleMania 40, programado para el 6 y 7 de abril en el Lincoln Financial Field.

AJ Styles estuvo haciendo algunas rondas de prensa durante el encuentro con los fanáticos, WWE World at WrestleMania. Eventualmente, LA Knight lanzó un ataque contra The Phenomenal One y estalló un altercado entre los dos rivales, en frente de fanáticos y miembros de la prensa.

Styles y la Megaestrella se dieron con todo, hasta que el personal de la WWE y la seguridad corrieron para interrumpir la pelea, que dejó a AJ Styles con la nariz rota. Un video de este altercado fue publicado en las redes sociales.

La rivalidad entre AJ Styles y LA Knight había prevalecido durante meses, y las cosas empezaron a aumentar de intensidad cuando LA Knight invadió la casa del ex campeón WWE en Gainsville, Georgia, teniendo una pelea similar en la entrada.Aunque la Megaestrella fue arrestado por la policía, Styles retiró los cargos.