LA Knight dudó de John Cena durante WWE Payback

LA Knight ha tenido un crecimiento importante en la WWE durante el año pasado, a tal punto que eso le valió un combate titular ante Roman Reigns en Crown Jewel, aunque lamentablemente no pudo lograr su cometido. Desde entonces, si bien ha logrado mantener el apoyo del público, con la historia reciente entre Cody Rhodes y el Jefe Tribal, su exposición e impulso se han visto un tanto limitados.

► Hubo momentos de tensión entre LA Knight y John Cena

En el evento WWE Payback del año pasado, mientras intentaba llegar a lo más alto, LA Knight se enfrentó a The Miz con John Cena como réferi invitado especial. El encuentro presentó un momento acalorado entre Knight y Cena, pero el 16 veces Campeón Mundial actuó de manera justa y Knight eventualmente lograría el triunfo, aunque dudó en confiar en Cena en primera instancia cuando este quería levantarle el brazo en señal de victoria.

Durante una entrevista reciente en Gorilla Position, LA Knight explicó que después de ganar, dudó cuando Cena fue a levantar la mano. A pesar de los consejos que sugerían que debería haber aceptado el gesto de inmediato, Knight decidió confiar en sus instintos, y Cena afirmó que hizo lo correcto por sí mismo.

“Tuve el combate con The Miz, aquí está Cena como réferi invitado. Yo gano ese encuentro, está el ida y vuelta que tuvimos. Estamos en la entrada, somos John y yo, él va a estrecharme la mano y yo dudo un poco, me acerco y me quedo boquiabierto con él. En cierto modo acepté y él levanta la mano. Llego atrás y alguien dice: ‘No puedes hacerle eso a John. Ese es John Cena. No puedes simplemente estrecharle la mano, le levantas la mano’. Yo estaba como: ‘Gracias, veo tu consejo, veo por qué dirías eso, pero tengo que confiar en mí mismo en este proceso y confiar en quién soy y lo que estoy haciendo’. Cuando hablé con John, él me dijo: ‘Hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto contigo’.”

En Fastlane 2023, Cena y LA Knight se unieron para derrotar a Solo Sikoa y Jimmy Uso, y LA Knight mencionó que cuando Cena fue a levantar la mano de LA Knight, se dio otro momento de tensión, que eventualmente terminó resolviéndose de manera favorable.

“En Fastlane, el encuentro termina, él va a levantarme la mano y yo me retiro. Cuando hice eso, él dijo: ‘Hijo de p***’. Entonces lo supo. Quería levantarme la mano y, en ese momento, me puse a recordar el momento que tuvimos en el combate de The Miz donde teníamos tensión. Quería levantar la mano, ‘No, no vamos a hacer eso’, boom, denle respeto”.

A partir de allí, las cosas mejoraron entre ambos y fue el propio Cena el que recomendó a LA Knight como retador de Roman Reigns para Crown Jewel.