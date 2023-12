LA Knight aclara rumores sobre su estado civil

LA Knight ha tenido un gran impulso durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas y más queridas de la WWE, aunque no pudo obtener el Campeoanto Universal Indisputable WWE a inicios del mes pasado en Arabia Saudita, cuando cayó derrotado ante Roman Reigns. Sin embargo, recientemente, el hombre «Yeah» aún no ha perdido de vista a The Bloodline, y está programado para disputar una lucha de triple amenaza en dos semanas, con la posiblidad de volver a retar al Jefe Tribal.

► LA Knight afirma que aún no se casa con su novia

El popular luchador de 41 años ha estado en una relación con su novia Michelle Yavulla desde 2018, habiendo cumplido su quinto aniversario en mayo de 2023. Recientemente, habían corrido algunos rumores en Twitter de que LA Knight se había casado con su novia.

LA Knight fue honrado este fin de semana con la llave de la ciudad de Hagerstown, y durante el evento, el carismático luchador abordó los rumores sobre el matrimonio con su novia Michelle Yavulla, dejando en claro que ella sigue siendo su novia, pero que aún no están casados.

“Mira, pasé los primeros veinte años de mi vida viviendo aquí en este pueblo. Vuelvo aquí todos los años, Navidad, Acción de Gracias, solo verano, lo que sea. Esta es mi casa. Este siempre ha sido mi hogar y este siempre será mi hogar. Cada vez que hablo con mi novia, le digo: «Oye, ¿quieres ir a casa?». Ella es mi novia, por cierto, sé que todo el mundo piensa que me casé la semana pasada, pero no fue así.»

Tras su derrota en Crown Jewel, parece que el impulso de LA Knight se habría estancado, al igual que su sitio en la venta de mercaderías debido al reciente regreso de CM Punk; no obstante, aún tiene la oportunidad de iniciar el nuevo año con la posibilidad de lograr una victoria en un evento relevante, empezando por la triple amenaza que tiene a la vuelta de la esquina.