Deonna Purrazzo, pronto agente libre: «Solo diré…»

El contrato de Deonna Purrazzo con IMPACT va a expirar el 1 de enero y la luchadora aún no ha renovado ya que busca explorar la agencia libre. Es pronto para que pueda desvelar nada -ni ella misma lo tiene claro en estos momentos- pero recientemente le preguntaron por su futuro y The Virtuosa se explayó en su respuesta.

► Deonna Purrazzo, pronto agente libre

«Me encantaría saber algo, pero la verdad es que no sé nada [risas]. Las últimas semanas han sido muy interesantes porque, obviamente, hemos visto un montón de cosas sobre el estado de mi contrato en las redes sociales, y no lo he abordado demasiado porque realmente no tengo nada que decir aún. He tenido algunas conversaciones realmente geniales con personas de todo tipo«, dice Deonna en Gabby AF..

«Lo único que puedo decir es que me siento validada y siento que el trabajo que he podido hacer en IMPACT ha cambiado por completo la trayectoria de mi carrera y la percepción que tienen de mí. Cuando entré a IMPACT, creo que mi tiempo en NXT me etiquetó un poco como difícil, un poco habladora, tal vez un poco arrogante o demasiado confiada, y creo que he podido rehabilitar esa imagen y demostrarle a la gente que soy una jugadora de equipo. Sí, por supuesto, quiero ser la campeona y estar en la cima, pero también puedo ser una campeona y manejar todas las responsabilidades que conlleva. Ha abierto muchas puertas para mí en esta agencia libre.

«No tengo una respuesta. No tengo detalles ni nada porque simplemente aún no lo sé. Hay muchos pros y contras en cada lugar al que podría ir. Además, diré que mi corazón está muy lleno por IMPACT, así que ya sea que me quede o me vaya o cualquiera que sea la decisión, no será fácil, independientemente de cuál sea mi decisión. Quedarme es estar con mi familia. Obviamente, mi esposo está allí, y he tenido el tiempo de mi vida y los momentos más destacados de mi carrera allí, pero también tengo que sopesar si es el momento de intentar hacerlo en otro lugar. Así que es muy difícil.

«Es gracioso, llevo en la lucha libre casi 11 años, y solo tengo 29. En mi cabeza, pienso que he estado luchando toda mi vida, lo cual es un poco cierto, pero siento que tengo 40 años. Me siento mucho más mayor de lo que soy porque la lucha libre me ha envejecido, supongo, y estoy rodeada de personas que son mayores que yo. Es gracioso, pienso que todavía tengo toda una carrera si quiero. Podría hacer esto durante otros 11 años si quisiera, o podría dejarlo mañana porque estaría satisfecha«, concluyó Deonna Purrazzo.