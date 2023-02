La imposible rival de ensueño de Willow Nightingale

Willow Nightingale tiene una rival de ensueño desde los inicios de su carrera que hoy está retirada: Sara del Rey, también conocida como Sara Amato. En la actualidad, desde 2015, trabaja como entrenadora en el Centro de Rendimiento de la WWE. Nunca se sabe cuando alguien puede volver a los encordados, incluso cuando lleva más de una década fuera, pero no tenemos ninguna información sobre que ella tenga intención de hacerlo. Aún así, la luchadora de AEW la tiene como oponente soñada, según señala en Excuse Me: The Vickie Guerrero Show.

► Willow Nightingale quiere luchar con Sara del Rey

“Ella no está luchando activamente en el ring en este momento, pero Sara Del Rey, cuando comencé a luchar, era todo lo que yo había aspirado a ser.

“Creo que sus huellas dactilares realmente se han visto en la forma en que se presenta la lucha libre femenil en la televisión y en otros lugares ahora. En mi cabeza, ese término ‘revolución de las mujeres’ que escuchamos mucho hace un par de años se basó en gran medida en el trabajo que ella hizo. Así que es como mi rival de ensueño. Es alguien a quien había estudiado mucho cuando empecé”.

Sara del Rey tuvo su último combate en ROH Boiling Point 2012, cuando unió fuerzas con Eddie Edwards para vencer a María Kanellis y Mike Bennett. Entonces puso fin a una carrera en los encordados de 10 años, la cual comenzó en 2012 en All Pro Wrestling. Mientras tanto, Willow Nightingale no comenzó la suya hasta 2015. Y en estos momentos está en su mejor posición, siendo cada vez más popular en All Elite Wrestling. Esa lucha probablemente no la tendrá pero veremos a quienes enfrenta próximamente.

¿Te gusta lo que está haciendo Willow Nightingale en AEW?