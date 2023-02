Nos vamos a finales de los ochentas con Bruce Prichard y su Something To Wrestle. El mismo en el que el creativo de la WWE estuvo hablando de cómo estructuraban antaño Royal Rumble. Pero esta vez para conocer detalles de tres nombres realmente grandes de la historia de la lucha libre.

► Cómo Vince McMahon veía a Lex Luger en 1988

“No creo que hubiera nada de: ‘Dios mío, tengo que tener a Lex Luger’. Luger definitivamente tenía la apariencia, definitivamente tenía el carisma, pero no creo que hubiera nada allí, ya que no se hicieron propuestas en ese momento y nadie decía: ‘¿Alguien conoce a Lex? Tenemos que conseguir a Lex. Necesitamos hablar con Lex para hacerle saber que estamos interesados’. No había nada de eso. No que yo sepa en ese momento”.

► El retiro de Big John Studd en 1988

“Creo que se dio cuenta de que cuando te jubilas no te pagan. Sabes que no era como si tuviera 65 años e iba a cobrar el Seguro Social. Porque había terminado y vovlió. Creo que estaba quemado y queriendo salirse de la carretera. Era un negocio diferente y trabajabas todos los días. Esos días libres eran pocos y distantes entre sí, pero querías trabajar todos los días. Cuanto más trabajabas, más ganabas. Cuanto más ganabas, más trabajabas”.

► El plan con André el Gigante en 1989

“Oh, el plan era volver con Studd y André. Sí, y lo hicimos, y John se fue de nuevo. No pudo soportarlo. André lo golpeaba hasta la saciedad todas las noches. No le gustaba. Solo su mera presencia. Creo que eso es bastante preciso”.

