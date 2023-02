IMPACT y NJPW realizarán evento conjunto

El próximo 30 de marzo, NJPW e IMPACT realizarán un evento conjunto, el cual contará con varios combates bastante interesantes.

Las alianzas de NJPW siguen trabajando y ahora habrá un evento más en Estados Unidos, el cual será trabajado con IMPACT Wrestling. Este evento será titulado Multiverse United: Only The STRONG Survive, en el Globe Theatre de Los Ángeles y tiene como uno de los combates estelares el encuentro entre Will Ospreay y Mike Bailey.

► IMPACT y NJPW trabajarán juntos

En un comunicado, se dieron a conocer varios detalles, incluyendo la venta de boletos, la cual comenzará el 10 de febrero.

“IMPACT Wrestling y New Japan Pro-Wrestling coproducirán un gran espectáculo de lucha libre profesional en vivo el jueves 30 de marzo por la noche en el Globe Theatre de Los Ángeles con megaestrellas de ambas promociones en acción y numerosas primeras luchas de ensueño confirmadas. “El programa, Multiverse United: Only The STRONG Survive, se transmitirá en vivo en pay-per-view en fite.tv, a partir de las 8 p. m. PST… “Los boletos para Multiverse United comienzan en $60 y salen a la venta ESTE VIERNES 10 DE FEBRERO a partir de las 10 a. m. EST. Los asientos de la primera fila y los codiciados asientos del balcón cuestan $ 350 cada uno, y esos asientos VIP limitados y preciados están llenos de beneficios, que incluyen una camiseta exclusiva del evento, una fotografía conmemorativa junto al ring y más. Para boletos, vaya a highspots.com

“‘Estamos muy emocionados por este evento colaborativo único que reúne a dos de las mejores compañías de lucha libre del mundo’, dijo el vicepresidente ejecutivo de IMPACT Wrestling, Scott D’Amore. ‘Desde que NJPW regresó a AXS TV hace poco más de un año, hemos estado buscando formas de expandir nuestra relación de trabajo entre las dos marcas. Multiverse United el 30 de marzo en el Globe Theatre de Los Ángeles es la primera de muchas colaboraciones emocionantes entre IMPACT y NJPW’. “El director representante de NJPW, Takami Ohbari, dijo: ‘New Japan Pro-Wrestling e IMPACT han sido una combinación ganadora en AXS TV, y ahora los fanáticos pueden ver a estas dos compañías compartir el mismo ring en persona. Personalmente, no puedo esperar a ver qué surge de esta cartelera especial, y puedo garantizar que los fanáticos experimentarán un evento histórico como nunca antes habían vist’”.

“La relación IMPACT Wrestling/New Japan Pro-Wrestling comenzó en 2005 con Jushin Liger enfrentando a Samoa Joe en BOUND FOR GLORY. En 2006, Hiroshi Tanahashi se enfrentó a AJ Styles en FINAL RESOLUTION y New Japan presentó al Equipo de Japón para la World X-Cup de 2006″.

► Luchas pactadas para el evento

Al momento ya hay tres combates listos para el evento, al momento todos los representantes de NJPW son originarios de la marca Stong de Estados Unidos, pero no se descarta que pueda llegar alguien de Japón.