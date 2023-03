Fue colgar las botas, y The Undertaker pareció disfrazarse de dinosaurio de la industria, cuando dos años atrás expuso su opinión sin filtros acerca del producto y los talentos actuales de WWE, tildándolos de “blandos”.

«En la ‘Attitude Era’ los tipos también era hombres. Hoy en día, entras en un vestidor y es muy diferente. Recuerdo entrar a mi primer vestidor de verdad, y vi a hombres jodi**mente ásperos. La mitad de ellos llevaban pistolas y cuchillos en sus sacos. Ahora, entras en un vestidor, y ves a los tipos jugar a videojuegos y asegurarse de que lucen guapos. Es evolución, supongo. No sé lo que es, pero me gusta aquella época, tío. Me gustaba cuando los hombres eran hombres».

Palabras que según Dave Meltzer, generaron cierto resquemos entre vestidores de McMahonlandia.

«Digamos que hubo muchos luchadores molestos por que The Undertaker calificara a la actual generación de WWE como blanda. Reigns y McIntyre respondieron porque sintieron que no iban a tener problemas debido a sus estatus. Pero la mayoría se mantuvieron callados porque sentían que no iban a conseguir nada discutiendo públicamente con una leyenda».

► El presente también tiene sus pros

Antecedentes por los que estimamos que el “Deadman” mostraría un discurso continuista durante su última charla con Ariel Helwani. Pero Taker quiso lucir algo más cordial aquí, exponiendo dos factores que cree mejoran a la generación de la que formó parte.