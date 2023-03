Rhea Ripley es una de las Superestrellas de la WWE que más manejan el micrófono. Pero, ¿cuánta libertad tiene? No todas las luchadoras, no todos los luchadores, tienen la misma manera de trabajar en este sentido con el equipo de escritores, con los productores, con quienes se encargan de que suceda lo que sucede en televisión. Hablando recientemente con Richard Deitsch en The Sports Media Podcast, ‘La Erradicadora’ respondía a la pregunta.

> La libertad de expresión de Rhea Ripley en la WWE

“Realmente sucede semana a semana. Tuve un par de promos en las que no tuve mucho que decir porque había cosas que querían transmitir. Obviamente, dicen: ‘Sí, puedes decirlo, hazlo a tu manera, pero nosotros lo queremos exactamente así’. A veces llega al punto en que pienso que ni siquiera sé cómo reformular esto porque no es realmente la forma en que hablaría, así que podría decirlo exactamente como es e intentar poner mi propio twang, tal vez lanzar un ‘mate’ allí o un ‘Rhea sangrienta Ripley’ o algo así. Muchas veces, tras bastidores, tengo total libertad.

“La mayoría de las veces, realmente no leo mis promos hasta justo antes de hacerlas porque no quiero estresarme demasiado por eso, especialmente cuando estoy con los chicos [Judgment Day]. Salimos e intercambiamos entre nosotros. Nos ayudamos mutuamente. Estamos diciendo cosas al azar, dándonos publicidad y ayudándonos unos a otros. Es un gran arte poder salir y simplemente improvisar. De ahí es de donde viene la diversión y por qué los fanáticos gravitaron hacia mí y el Día del Juicio Final, especialmente por nuestros segmentos tras bastidores. Entramos sabiendo que nos vamos a divertir, salimos y comenzamos a decir las cosas que queremos decir. La mayoría de las veces es tonto. Dom saldrá y comenzará a hablar toda la cháchara de la prisión y todos estamos entusiasmados detrás de él”.

