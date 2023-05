La encrucijada de AEW con CM Punk: ¿Lastre o beneficio?

Tony Khan ha mantenido una actitud de jugar a dos bandas en la situación entre CM Punk y The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks). Es decir, AEW aún no ha tomado partido después de los acontecimientos que ocurrieron después de All Out el año pasado.

Muchas personas inicialmente creían que AEW estaría del lado de The Elite, pero en realidad AEW ha permanecido neutral. Sin embargo, dado lo que vimos en meses recientes, la balanza parecía inclinarse más a favor de CM Punk.

Lo cierto es que tarde o temprano Tony Khan tendrá que tomar una decisión, especialmente considerando que los contratos de The Elite están en su último año.

► La reputación de CM Punk