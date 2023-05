Titán, el tercer mexicano en la segunda ronda de Best of the Super Juniors

La primera fase del torneo Best of the Super Juniors ha terminado y ha dejado una agradable sorpresa, ya que el mexicano Titán logró clasificar a las semifinales, convirtiéndose en el tercer luchador de su país en avanzar a la segunda ronda de este prestigioso torneo de NJPW.

Titán quedó en segundo lugar del Bloque A, empatado con Lio Rush y Hiromu Takahashi con 12 puntos; sin embargo, superó el criterio de desempate al vencer a ambos. Ahora está esperando a su próximo rival, a quien se enfrentará el 26 de mayo.

Además, es importante destacar que esta es la cuarta participación de Titán en el Best of the Super Juniors, lo que refleja su buen desempeño, ya que ha sido invitado en varias ocasiones.

► Tercer mexicano en la segunda fase

Sin duda, este es un gran logro para Titán y la lucha libre mexicana, ya que desde la creación del torneo en 1988, solo habían existido dos luchadores más nacidos en México que habían pasado de la fase de grupos.

El primero fue Negro Casas en 1991, cuando quedó en cuarto lugar de un grupo único, pero fue eliminado en las semifinales por Jushin Thunder Liger.

En 1998, Dr. Wagner Jr. llegó a la final del torneo, aunque en esta ocasión, al igual que en varias ocasiones más, no se realizaron combates de semifinales. Por primera y única vez, un mexicano ganó uno de los bloques, clasificando así para la lucha por el título; sin embargo, cayó derrotado a manos de Koji Kanemoto.

Cabe destacar que Eddie Guerrero (de ascendencia mexicana), bajo el personaje de Black Tiger II, también logró llegar a las semifinales en 1993, donde fue eliminado por Dean Malenko.

► Los mexicanos en el BOSJ

Aunque no en todas las ediciones ha habido luchadores mexicanos, son varios los torneos en los que han sido invitados, algunos en varias ocasiones. Estos son los luchadores del país que han participado: