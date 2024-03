Durante el episodio de WWE SmackDown del 11 de febrero de 2022, Sami Zayn ganó el Campeonato Intercontinental de manos de Shinsuke Nakamura. Era la tercera vez que conseguía el título y el primero en su palmarés desde 2020. No obstante, no tuvo un buen reinado ya que no tuvo ninguna defensa exitosa y en la primera fue destronado por Ricochet en el programa de la marca azul del 4 de marzo. Además, dos días después la compañía realizó un House Show en su país natal, Canadá, en el que intentó sin lograrlo recuperar el cinturón.

One last thing I wanna share from tonight’s show. Sami Zayn’s hometown promo after his match against Richochet part 1 #SmackDown #wwelaval #wwemontreal pic.twitter.com/y2FRGXaaXB — Jay 🇨🇦 (@KerplunkJay) March 7, 2022

► La decepción de Sami Zayn

Dos años después, mientras se encamina a luchar por el mismo campeonato en WrestleMania 40, el «Underdog From The Underground» comparte que se sintió decepcionado por no haber podido luchar como campeón frente a sus compatriotas en aquel WWE Live Road to WrestleMania en Laval, Quebec.

«Es curioso que hagas referencia a ese combate con Ricochet porque yo era el Campeón Intercontinental en ese momento, y perdí el título seis días antes del show en Laval. Siempre me molestó un poco, ‘estuve tan cerca de llevar a casa un campeonato a Montreal’.

«Si eres un historiador o un friki de este tipo de cosas, no ha habido un campeón de Quebec en Montreal en casi 20 años. Cuando La Resistance ganó los títulos de parejas en un show en el Bell Centre en 2005, quiero decir. Desde entonces, no hemos tenido un montrealés o quebequense en el ring del Bell Centre como campeón. Han pasado casi 20 años.

«Realmente esperaba poder hacer eso, pero lamentablemente, Johnny Knoxville se entromete en mi negocio y me cuesta el título Intercontinental justo antes del show en Laval. Este es un extraño momento de cierre para corregir eso y espero poder traer ese campeonato de vuelta a Montreal«.