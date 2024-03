Will Ospreay enfrentará a otro miembro de la Don Callis Family

Hablando de Don Callis, nunca sabemos qué oscuras intenciones podría guardar el otrora Cyrus. Desde que Will Ospreay se convirtió en «All Elite», Callis ha buscado, según sus palabras, fomentar la competencia interna dentro de su «familia». Y el próximo miércoles habrá nueva muestra.

Luego de vencer a Konosuke Takeshita en Revolution y hacer lo propio con Kyle Fletcher en el episodio de Dynamite del pasado día 6, Ospreay, anuncia AEW, se medirá ahora a Powerhouse Hobbs, cuarto competidor de la Don Callis Family, contra el que nunca ha compartido ring.

Ospreay tiene «dream match» a la vista en Dynasty ante Bryan Danielson, y de ninguna manera perderá camino hacia tal choque. Por ello, resultará interesante comprobar si su victoria conducirá a un catalizador dramático donde la Don Callis Family se vea dinamitada. Ojo al detalle, Callis estará en la mesa de comentaristas.

AEW regresa a los Estados Unidos de América, y el miércoles presentará nueva edición de Dynamite, desde el DCU Center de Worcester (Massachusetts), cuyo cartel es por ahora el siguiente.

