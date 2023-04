Wardlow y Powerhouse Hobbs se encuentran rivalizando en torno al Campeonato TNT y quizá en un futuro lo estén haciendo alrededor del Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Ambos son sin duda dos de las mayores promesas de la compañía. Muchos incluso dirán que son toda una realidad. Pero desde luego no estrellas, todavía. Aún así, Jim Ross considera que tienen lo necesario para ello, según expresa en un reciente episodio de su Grillin’ JR.

> Jim Ross alaba a Wardlow y Powerhouse Hobbs

“Wardlow viene a mi mente, franca y rápidamente. Creo que Wardlow es bueno. Creo que Willie Hobbs tiene una gran ventaja de cara al futuro. Tiene una gran apariencia. Una actitud maravillosa. Esos son dos tipos que acabamos de ver luchar aquí hace un momento, hace más o menos una semana, con Wardlow recuperando el Campeonato TNT. Creo que ambos tienen la oportunidad de ser las dos piezas fundamentales de AEW, si TK, como se le conoce, decide ir por ese camino.

“Ambos son muy buenos. Ambos son jóvenes. Son grandes, fuertes, atléticos. Realmente disfruto trabajar con esos dos muchachos. Rara vez hay un programa de televisión en el que no paso un tiempo hablando con esos dos muchachos. No necesariamente juntos, pero tenemos una pequeña conversación sobre cómo van las cosas. Me harán preguntas sobre el último combate que tuvieron que pensaron que podría haber visto, y casi los he visto a todos. Así que creo que esos dos tipos son los candidatos probables. ¿Son los únicos candidatos? Probablemente no, pero están en la parte superior de la lista“.

¿Qué opinas de Wardlow y Powerhouse Hobbs?