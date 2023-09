La confianza de Francis Ngannou en Mike Tyson

Francis Ngannou se siente bien con su preparación de cara a su esperado combate contra Tyson Fury.

Ngannou, ex campeón de los pesos pesados de la UFC, debutará en el boxeo profesional el 28 de octubre en Riad (Arabia Saudí) contra Fury, que ostenta el título de los pesos pesados del CMB y está considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad.

Aunque tiene una alta montaña que escalar, Ngannou se siente bien preparándose con el legendario boxeador Mike Tyson.

«Muchas cosas», dijo Ngannou, en una conferencia de prensa previa al combate hace unos días, cuando se le preguntó cuánto ha aprendido de Tyson. «Conozco a Mike Tyson desde no sé cuánto tiempo, y me he reunido con él un par de veces y tenerlo esta vez, estoy como, ‘Ok’.

«Yo estaba un poco confundido a veces. Yo soy como, ‘Él no está aquí sólo para mirar.’ Él está aquí por mi lucha y para ayudarme, y él realmente me está dando instrucciones y esas cosas, y yo soy como, ‘Hombre, esto es realmente Mike Tyson. No estoy tropezando. Es real. Así de grande es esto».

Ngannou es consciente de las limitaciones. No es un boxeador de toda la vida, pero cree que lo están poniendo en la mejor posición para lograr una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo.

«Obviamente, en un par de meses, nadie ha imitado el estilo de Mike Tyson y hacerlo tan bien como él», dijo Ngannou. «No es algo que yo vaya a hacer. Pero aún así, hay muchas cosas que estoy aprendiendo de él. No sólo era bueno noqueando a la gente. Era muy bueno en sus movimientos y en su técnica de boxeo«.