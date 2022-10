La comedia en la lucha libre: Un tema que genera polémica

No a todos les gusta la comedia en la lucha libre profesional. Algunos fans la consideran como un estilo más, pero otros piensan que no tiene lugar dentro de este deporte. Pero lo cierto es que la comedia siempre ha sido parte de la lucha libre.

Ha sido parte de este deporte desde sus orígenes, y al igual que otros estilos, ha ido evolucionado. La comedia es el género más difícil en la lucha libre. Una mala broma puede convertir a una arena en un convento debido al silencio, pero cuando funciona, una arena puede ser tan ruidosa como un estadio.

Probably a day @TheJimCornette would like to forget… pic.twitter.com/8SuCMfxOgA

— Joe Dombrowski (@joe_dombrowski) March 19, 2015