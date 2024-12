La casi pelea de DDP con Randy Savage: «Sangre en la orina»

Diamond Dallas Page y Randy Savage tuvieron una rivalidad durante sus tiempos en WCW que ayudó a «DDP» a alcanzar el siguiente nivel en su carrera en la lucha libre. Podemos destacar cuando salió victorioso del mano a mano sin descalificación de Spring Stampede 1997. O cuando lo hizo «Macho Man» en un combate Falls Count Anywhere en The Great American Bash el mismo año. Sudden Death en Halloween Havoc, Steel Cage en NITRO, el Campeonato Mundial de Peso Completo en Spring Stampede 1999… Comparten una buena historia.

► Una casi pelea

Así mismo, una vez se enfrentaron de verdad fuera de los cuadriláteros, como recuerda Page en un episodio reciente de DDP’s Gauntlet.

«En la época en que Randy me golpeaba con su codazo estuve orinando sangre durante 13 de 16 semanas, mi médico me dijo: ‘Tienes que parar’. ‘Eso no va a pasar,’ le respondí. Le dije a Randy: ‘Golpéame en el estómago o las costillas.’ La próxima vez, salió con Scott Hall, fue en The Great American Bash, y aterrizó en mi cara. Quedé noqueado. Estaba caminando tras bastidores y me detengo, miro a Kim y le digo: ‘¿Acabo de luchar?’. Ella responde: ‘Detente, Page, me estás asustando.’ Yo le digo: ‘¿Qué demonios? ¿Esto es Nitro? ¿Acabo de luchar?’ ‘Acabas de luchar contra Savage.’ ‘¿Qué pasó?’ Randy me golpeó con el cinturón, y fue bastante sólido, y luego Scott me remató con su finisher. Estaban gritando, ‘¡Vete a casa! ¡Vete a casa!’ Mientras Randy me cubría, Scott entra a levantarle la mano, y yo empiezo a levantarme del suelo. Me vuelvo a caer. Por alguna razón, me vuelvo a sentar, me pongo de pie, me tambaleo a través de las cuerdas, les doy el dedo a ambos, y aquí estamos. Eso es el tipo de cosas que terminan en una pelea tras bastidores.

«Entré al vestuario, puse una mesa frente a mí, y ellos abrieron la puerta de una patada, furiosos como el demonio. [Imita ladridos]. Les digo, ‘Me noqueaste, hermano. No recuerdo nada.’ Si me van a golpear, que me golpeen, vamos a hacerlo. [Imita más ladridos]. Los dos se dieron la vuelta y se fueron. Comienzo a sentir algo aquí [se toca la mejilla], y se convierte en una bola de golf, y mientras íbamos al hospital, se convirtió en una pelota de softball. Al día siguiente, seguía igual de hinchado. El médico me dijo: ‘Es una conmoción seria.’ Yo pensé: ‘Acabo de dejarlo lucirse en el pay-per-view, voy a ganar en Nitro, lo haré.’ Como un idiota, pero nadie lo sabía. Esperé a Savage en la entrada trasera por donde llega todo el mundo. Él entra, me ve porque estoy sentado en uno de esos altavoces. Me mira y dice: ‘Mmm, lo siento, hermano,’ y se fue caminando«.