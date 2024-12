Sami Zayn: «Dragon Lee puede ser especial en WWE»

Dragon Lee tuvo un ascenso meteórico en WWE pero de un tiempo a esta parte su impulso se ha ralentizado, aunque es el actual Campeón Speed. Tampoco debemos pasar por alto su alianza con Rey Mysterio, la cual supone que el luchador de 29 años de Tala, Jalisco, es parte integrante de la facción LWO.

Aún así, la compañía se está tomando las cosas mucho más en calma con él que en 2023, cuando fue Campeón de Norteamérica en NXT, donde le fue de maravilla rápidamente, y lo ascendieron, con la misma velocidad, al main roster. Siempre han confiado en el enmascarado y el mexicano ha respondido magníficamente en todo momento.

► Puede ser especial

Y Sami Zayn considera que todavía puede alcanzar niveles mayores si se le ofrecen las situaciones adecuadas para que él siga contestando a ellas con su talento. El oriundo de Laval, Quebec, Canadá, de 40 años pudo compartir solo en una ocasión hasta ahora el encordado con su compañero, fue en una lucha no televisada durante el episodio de SmackDown del 13 de octubre del año pasado en la que ambos se unieron a «The Master of the 619» para derrotar a Imperium. Vamos ahora con las palabras de SZ en el podcast Battleground:

«Yo diría Dragon Lee (dice cuando le preguntan por el luchador enmascarado que considera mejor más allá de Rey). Dragon Lee es, genuinamente, un prospecto muy interesante y emocionante. Nuevamente, hay que verlo como un maratón, no como una carrera de velocidad. Creo que, en unos años, con los oponentes adecuados y las condiciones correctas, podría convertirse en algo realmente especial.»

Dragon Lee está luchando en todas partes en este momento. En Raw en televisión, en SmackDown fuera de ella, en Speed y en Main Event. Así que oportunidades nunca ha dejado de tener. Pero veremos si estas van a mejor en 2025. No habría motivos para que no fuera así. ¿Qué opinas del campeón?