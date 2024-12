The Godfather: «Ya no veo lucha libre»

The Godfather fue uno de los muchos personajes que hicieron memorable la Attitude Era de la WWE, y aunque no tuvo el éxito que otras Superestrellas e la época, ha tenido buenas rivalidades como contra The Undertaker. El miembro del Salón de la Fama ha disfrutado de su retiro y, ya sea por decisión propia o por una situación desafortunada con el COVID-19, no ha podido hacer un regreso como muchas otras leyendas de la compañía.

► The Godfather disfruta tranquilo de su retiro

En la reciente edición de su podcast Poddin’ Ain’t Easy, el miembro del Salón de la Fama compartió que ya no se mantiene al día con el mundo de la lucha libre, pero no por falta de respeto, sino por falta de interés, ya que confesó que en general ya no ve mucha televisión.

“Desafortunadamente, respeto el negocio. Tengo amor por el negocio. Conocí a mucha gente buena en este negocio y espero que todos estos jóvenes estén ganando dinero. Ya no veo lucha libre. No veo mucha televisión”.

“Veo la serie Yellowstone. Solía ​​ver Street Outlaws y, de vez en cuando, pongo viejas películas de vaqueros”

“En general, he perdido mucho interés… tal vez porque ya no lo veo. Pero no veo fútbol. Veo un poco, pero no veo SportsCenter”.

A pesar de mantenerse alejado de la escena de la lucha libre, The Godfather no está resentido con la industria, y mostró su apoyo a la actual generación de talentos, aunque no los vea. En la actualidad, el miembro del Salón de la Fama WWE se mantiene ocupado administrando el club de striptease de Cheetah en Las Vegas, evidentemente lejos de la industria de la que alguna vez formó parte.