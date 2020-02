No importan los campeonatos, tampoco las rivalidades, ni un buen combate; esta noche Otis tiene una cita con Mandy Rose. No está claro cómo ni cuándo pero los dos van a encontrarse en SmackDown aprovechando el Día de San Valentín. El luchador ha estado preparándose de todas las formas posibles para lo que pueda ocurrir, como hemos estado viendo estos días. Ahora solo queda ver si nace una pareja o no de todo esto.

Pero para eso tenemos que esperar unas horas así que podemos seguir hablando de otras cuestiones relacionadas con el compañero de Tucker. Sobre todo después de su entrevista con Corey Graves en After the Bell. Otis nunca deja indiferente a nadie y la charla que tuvo con el comentarista de WWE no fue una excepción.

► La bisabuela de Otis era luchadora

Durante la charla, el miembro de Heavy Machinery reveló el pasado luchístico de su bisabuela. No sabemos mucho de la vida personal de Otis, por lo que seguro que la mayoría desconcía este detalle. Pero la señora fue luchadora en sus tiempos mozos.

«Solía luchar en carnavales. Se llamaba Kattle Kate. Todo comenzaba en plan: ‘¿Quién es capaz de enfrentar a esta mujer de 300 libras (136 kilos) en el ring?’. Entonces ella enfrentaba a alguien. Era su trabajo nocturno. Viajaba a diferentes ciudades y a las fietas de carnaval para luchar. Si tienes siete hijos tienes que alimentarlos, así que trabajaba de noche; eso era lo que hacía. Medía 5’5″ (1,65 m) y pesaba 280 libras (127 kilos). Era una gran mujer griega. Crió a mi madre y muchas de las cosas que hago cuando lucho están inspiradas en ella«.

Seguro que la bisabuela está orgullosa de lo que está haciendo el bisnieto. Un bisnieto que está ahora mismo en el mejor momento de su carrera, posiblemente. No tanto si hablamos de lo puramente luchístico (no tiene ninguna rivalidad ni está luchando por un título o sosteniendo uno) pero sí en cuanto a popularidad, lo cual puede llevarlo a lo primero. Lo veremos en los próximos meses si ese es su camino.