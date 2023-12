Casi un par de meses atrás, Kyle O’Reilly contaba todo sobre su rehabitlitación:

«En septiembre del año pasado me sometí a una fusión en el cuello para corregir algunos nervios que se habían comprimido (…). Sufrí una rara complicación postoperatoria y de repente no podía mover mi brazo en absoluto. (…) Mi carrera ya no estaba en cuestión, sino mi calidad de vida. (…) Agradezco el apoyo de mis amigos y fanáticos durante el último año y al dispositivo Neubie y a mi entrenador y a mi entrenador de dieta por no solo devolverme la calidad de vida, sino también por acercarme a mi objetivo final: volver al ring. (….) La buena noticia es que ahora puedo ver el oasis, definitivamente no es un espejismo.»

► Kyle O’Reilly, más pronto que tarde

Hoy tenemos una nueva actualización de la mano del luchador, quien todavía no tiene una fecha de vuelta a los encordados, aunque sigue trabajando para retomar su carrera. En esta ocasión, comenta lo siguiente en redes sociales contestando a su amigo Adam Cole, quien ha sido quien principalmente ha compartido detalles de su recuperación:

It’s been an honor to make magic with you. Can’t wait to do it again someday sooner than later @AdamColePro Thanks for being my friend.. and greatest opponent. https://t.co/4YmVwgiu0t — Kyle O'Reilly (@KORcombat) December 3, 2023

— «Las luchas más difíciles de mi carrera han sido contra Kyle O’Reilly. No sería el luchador ni la persona que soy sin él. Gracias por hacerme mejor. No hay Adam Cole sin Kyle O’Reilly. Punto.»

— «Ha sido un honor crear magia contigo. No puedo esperar a hacerlo de nuevo algún día, más pronto que tarde. Adam Cole, gracias por ser mi amigo y mi mejor oponente.»

El actual Campeón Mundial de Parejas ROH con MJF estaba contestando a su vez al recordatorio el usuario ROH History de cuando venció a O’Reilly para ganar el Campeonato Mundial ROH en Final Battle 2016.

The toughest matches of my career have been against @KORcombat Would not be the wrestler, or the person, without him. Thanks for making me better. There is no Adam Cole without Kyle O’Reilly. Period. https://t.co/nUPchkdmQw — Adam Cole (@AdamColePro) December 3, 2023

Cabe mencionarse además que este recuerdo viene cuando faltan 11 días para ROH Final Battle 2023, que por ahora ha confirmado tres luchas:

#ROHFinalBattle

Friday, December 15@CulwellCenter | Garland, Texas Final Battle will be broadcast LIVE EXCLUSIVELY For #HonorClub Subscribers Only!

Subscribe NOW – https://t.co/c45XmmE6bl Tickets are ON SALE NOW!

🎟️ https://t.co/jzp8mHNJ5V pic.twitter.com/s3tI4GkvHr — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 3, 2023