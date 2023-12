Sean Brady espera pelear contra Ian Garry en 2024

La lista de peleadores que quieren un pedazo de Ian Machado Garry sigue creciendo. Sean Brady es el último peso welter de UFC en hacer público su deseo de enfrentar al invicto contendiente irlandés. Brady (16-1 MMA, 6-1 UFC) mencionó a Gary recién salido de su victoria contra Kelvin Gastelum (18-9 MMA, 12-9 UFC) en la cartelera principal de UFC del sábado en ESPN 52 .

«Voy a ser honesto: la forma en que lo hizo con su equipo, simplemente me molesta. Simplemente critica el deporte de manera incorrecta. Soy un verdadero profesional en este deporte y simplemente no me gusta la forma en que camina con las cámaras y lo echan del gimnasio de Leon Edwards. Siempre está hablando mierda sobre la gente, y es una locura».

“Creo que está loco y lo haré un muñeco de trapo. Creo que esa es la pelea más fácil de la división. Si puede pasar por (Vicente) Luque –que no creo que lo haga; Luque es un luchador increíble. Escuché que vendrán a Atlantic City (Nueva Jersey) en marzo. Veremos (si puedo luchar contra él)”.

La impresionante victoria por sumisión de Brady sobre Gastelum marcó su primera pelea en más de un año. La última vez que se le vio en acción antes del sábado fue en octubre de 2022 cuando fue detenido por Belal Muhammad en UFC 280. El jugador de 31 años espera mantenerse activo en el futuro y recuperar el tiempo perdido.

«Quiero estar activo, como dije, tuve algunos problemas con las lesiones, pero si puedo mantenerme saludable, quiero pelear contra March. Escuché que vendrán a AC (Atlantic City), que está literalmente a una hora de mi casa. He defendido un cinturón en AC, así que sería ideal. Pero sí, quiero estar activo”.