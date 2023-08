Kurt Angle en TNA: Cuando la cadena de TV manda

El invitado más reciente a Insight with Chris Van Vliet fue Billy Corgan, actual Presidente de NWA. Y si bien estuvo hablando largo y tendido sobre su compañía, también dedicó un momento a mirar al pasado, por ejemplo, a cuando trabajaba en TNA. Concretamente, estuvo contando una anécdota sobre lo difícil que es trabajar bajo el mandato de una cadena de televisión.

New episode with @billy is up now! He talks about @nwa 75, the decision to make @PlanetTyrus the World Champion, @RealLAKnight’s shoes of a champion promo, a possible “Rat in a Cage” match and more! 🙌 Watch/listen:https://t.co/gvOmMXQDV0 pic.twitter.com/O0nJZ1yLEx — Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) August 15, 2023

► Billy Corgan recuerda TNA

«Hay momentos de frustración en los que desearía haber obtenido el trato televisivo, pero parecía que estaba al alcance y luego te das cuenta de que es un poco como lo que pasé con la banda. En cuanto te adentras en aguas más profundas, quedas subordinado a un conjunto mayor de fuerzas que están fuera de tu control, en pocas palabras, en el momento en que tomas el dinero de otra persona. Ahora estás en una negociación diferente.

«Y comienzan, ya sabes, recuerdo una historia divertida rápida. Recuerdo estar en TNA y había algunas quejas sobre Kurt Angle siendo el campeón, lo cual me pareció extraño porque Kurt Angle era uno de los más grandes de todos los tiempos y siempre fue una gran persona con la que hacer negocios detrás de escena. Tengo un gran respeto por Kurt. Así que pensé, ¿por qué la gente se queja? Oh, bueno, ya sabes, alguien te lleva aparte y dice, bueno, estamos en Destination America, Destination America le dijo a Dixie Carter que necesitaba a alguien como campeón que representara a Estados Unidos. Así que Dixie simplemente cambió los campeonatos. Pero lo curioso fue que las quejas en la compañía eran porque no fue una decisión de lucha basada en la creación de personajes luchadores. Fue como si la cadena que nos paga todo este dinero nos lo hubiera dicho, así que vamos a hacer lo que la cadena dijo«.

Cuando habla de la banda, Corgan se refiere a The Smashing Pumpkins, de quienes también estuvo hablando en la entrevista:

«No tengo intenciones de hacerlo [vender el catálogo]. He tenido esas conversaciones. Sabes, mi catálogo tiene un gran valor. Pero lo que quiero decir es que aún no se han calculado completamente los verdaderos beneficios de los artistas. Di este argumento hace unos 10 años en un simposio de música. La gente me miró con escepticismo, porque en su mayoría eran programadores de radio, y les estaba reprochando por no comprender que los Beatles y Queen tienen mucho más valor para sus estaciones que la banda que tuvo un solo éxito. Realmente deberían respaldar a las marcas que han marcado la diferencia en su negocio. Permíteme pintar un cuadro rápido, ya que esto se relaciona con la lucha libre.

«En 1992, entré a una estación de radio, mi banda era solo una de 500 bandas. Se necesitaron personas visionarias para decirme que mi banda significaba mucho más para esa estación de radio que todas las demás, y que nos apoyarían más. Cuando mi banda tuvo tiempos difíciles a finales de los años 90 y principios de los 2000, nos empezaron a dejar de lado, y yo comencé a decir, ‘Pero aún siguen tocando todas mis otras canciones como nueve veces al día. ¿No quieren que siga presente?’ Y ellos respondieron: ‘No, ya no te necesitamos’. ¿Qué sucedió después? Todos volvieron a acercarse. ¿Por qué volvieron? Por el valor de la marca. Nirvana, Pearl Jam y Smashing Pumpkins tienen mucho más valor que la banda que tuvo uno o dos éxitos.

«Así que vemos lo mismo en la lucha libre. Lo vemos en las convenciones de fans y cosas por el estilo. Llamémoslo el nivel inferior de por qué WWE ahora está muy involucrado en la realización de documentales, y es porque la marca de Ultimate Warrior tiene mucho más valor de lo que podrían haber imaginado hace 10 años«.

