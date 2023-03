Kurt Angle: “Roman Reigns es el mejor del negocio”

WWE finalmente ha conseguido lo que quería con Roman Reigns. Durante muchos años lo estuvieron empujando para que se convirtiera en la cara de la compañía. No pudieron hacerlo por el camino original, no lograron convertirlo en el nuevo John Cena, pero igualmente el samoano ha logrado sentarse en el trono por derecho propio, no tan solo porque le dieran todas las oportunidades, sino porque respondió a ellas mejor que nunca. Ahora todos lo odian, pero por un motivo distinto, no porque están hartos del trato de favor.

> Kurt Angle alaba a Roman Reigns

Miramos a pasado y presente del actual Campeón Universal Indiscutible WWE pues lo mismo estuvo haciendo Kurt Angle recientemente en Rewind Recap Relive. El miembro del Salón de la Fama señala que el ‘Jefe Tribal’ estaba verde, que la empresa intentó empujarlo demasiado pronto, pero que ahora es el mejor de todo el negocio. Quizá esto último se pueda refutar, en todo caso, para gustos. Aunque es bastante justo decir que no es el mejor en el ring ni al micrófon. De todas maneras, no se puede negar lo que ha logrado.

“Roman, cuando empezó, estaba un poco verde. La razón por la que los fanáticos no lo aceptaron es porque Vince lo siguió presionando cuando no estaba listo. Pero Roman Reigns aceptó el desafío, comenzó a mejorar cada vez más, y comenzó a mejorar, y se ganó el derecho a estar donde está hoy. Es el mejor luchador en el negocio en este momento, y merece ser campeón, el campeón reinante más antiguo en la actualidad. Se lo merece”.

¿Estás de acuerdo con Kurt Angle?