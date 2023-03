Kurt Angle compara a The Bloodline con DX y la nWo

En el presente siempre es complicado analizar las cosas con perspectiva, por ello o bien caemos en la sobrevaloración o en la infravaloración. Por ejemplo, si decimos que The Bloodline está a la altura de facciones como D-Generation X o New World Order probablemente la mayoría crean que es una exageración. Quizá unos pocos estén de acuerdo. Y habrá quienes también piensen que El Linaje está por encima de estas. No será hasta dentro de un tiempo cuando esto se pueda considerar bien. Aunque surge otra pregunta, ¿qué sentido tiene comparar?

> The Bloodline, como DX y la nWo

Ninguno, pero no lo hacemos en Súper Luchas, sino que lo hace Kurt Angle en Rewind Recap Relive. Y el miembro del Salón de la Fama de la WWE considera que Roman Reigns, The Usos y Solo Sikoa no tienen que envidiar a Triple H, Shawn Michaels y compañía, o a Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y sus amigos.

“Creo que han hecho un trabajo increíble con eso. Es una de las facciones más over de la historia. Los pongo con nWo, DX. The Bloodline, han hecho cosas enormes. Todos estos tipos son samoanos, lo cual es increíble. Luego tienes a Sami Zayn [risas]. Pero lo que han hecho con The Bloodline y convertirlo todo en su herencia, eso ha sido hacer cosas asombrosas para su linaje. Lo llevaron tan alto con la ayuda de Paul Heyman, realmente se han convertido en una de las mejores facciones de todos los tiempos”.

¿Estás de acuerdo con Kurt Angle?