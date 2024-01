Kurt Angle revela por qué rechazó manejar a Matt Riddle en WWE

Nadie lo sabía, pero WWE quiso que Kurt Angle fuera el manager de Matt Riddle. Así lo acaba de revelar el miembro del Salón de la Fama WWE, en la más reciente edición de su podcast The Kurt Angle Show, en donde estuvo, precisamente, Riddle como invitado.

Angle reveló que los directivos de WWE lo buscaron para que manejara a Riddle y le ayudara a impulsar su carrera en solitario en la empresa, pero la respuesta fue un no de su parte. Y reveló las razones. Estas fueron sus palabras:

► WWE no quiso romper el cochinito para tener a Matt Riddle junto a Kurt Angle

«La plata no era buena. No querían soltarme tanta plata y fue como, ‘Bueno. Me encantaría manejar a Matt, pero me tienes que soltar un poco más de dinero que eso'».

Se desconoce qué cifra le ofreció WWE a Angle por este nuevo papel televisivo, así como también, el motivo por el que la empresa no le concedió una cifra mayor de dinero.