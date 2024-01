El esperado regreso de Conor McGregor está cada vez más cerca y podría producirse durante la Semana Internacional de la Lucha, el 29 de junio.

Todos los ojos estarán puestos en esa fecha, ya que los aficionados están desesperados por ver al irlandés de vuelta en el octágono. Aunque espera que sea un combate difícil, su posible rival, Michael Chandler, cree que conseguirá alzar las manos sin la ayuda de los jueces.

Durante una entrevista reciente, Chandler profundizó en la pelea de Conor McGregor por primera vez desde que se anunció la fecha y la posible categoría de peso. Aunque todavía quedan algunos obstáculos por superar, ‘Iron’ se alegra de que la pelea empiece a avanzar.

«Parece que finalmente vamos a conseguir que esta pelea avance», dijo Chandler sobre su reportado combate con McGregor. «Una pelea nunca está confirmada hasta que realmente estamos dentro de ese octágono y suena esa campana, ¿verdad?».

«Ahora parece que nos hemos conseguido una fecha, nos hemos conseguido un oponente y aparentemente una categoría de peso un poco por encima de lo que pensábamos que iba a ser«.

«A partir de ahora, el 29 de junio es para lo que me estoy preparando… Esa es la fecha para la que me estoy preparando, eso es lo que estamos esperando.»

Michael Chandler habló después sobre la cotizada categoría de peso en la que pelearía la pareja. Aunque no es algo a lo que esté acostumbrado, al favorito de los fanáticos le encantaría compartir el octágono con McGregor en 185 libras.

«Definitivamente pelearía con él en 185 lbs. Si nos fijamos en cómo se desarrolló todo, me gusta decir que Conor no querría que fuera en 155 porque quiere que todos crean que es más grande de lo que realmente es.«

«Es difícil para él decir 170 porque, si recuerdas, yo fui el tipo que lo llamó a 170. Así que, por lo tanto, no soy el tipo que hace lo que le dicen, soy el tipo que consiguió lo que quería.»

«Es un peso natural de 145 libras que empezó a hacerse un nombre peleando con pesos de 135 libras. Y yo he llevado esta masa durante los últimos 15 años y he peleado en el peso ligero con ella, mientras que él ha ganado peso… Creo que me beneficia. Así que donde quieran hacerlo, lo haré«.

Como colofón a la entrevista, Chandler vaticinó una finalización de McGregor, pero entiende que la confianza de su potencial oponente podría convertirlo en un enfrentamiento difícil.

«No creo que necesariamente vaya a ser muy rápido. Creo que Conor, como siempre hace, va a entrar muy confiado…. Nunca subestimes a un hombre que tiene una inquebrantable creencia en sí mismo».

«Conor McGregor es un rival peligroso, pase lo que pase. Por el resto de su vida, será un hombre peligroso. Por lo tanto, creo que Conor va a golpearme con algunos golpes, no voy a caer.»

«Entonces va a empezar a sentir que las aguas suben y entonces acabaremos con él en el segundo asalto. Tal vez en el tercer asalto. Pero creo que soy demasiado para él, lo desgastaré, haré que se cuestione a sí mismo, similar a algunas de las otras peleas que hemos visto, y luego lo terminaré en el segundo asalto.»