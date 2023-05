Kurt Angle pudo haber estado en el WWE Draft 2023

WWE acaba de celebrar su Draft 2023, un evento siempre muy esperado por los fanáticos porque cambia notablemente el panorama de la compañía después de un año viendo a los mismos luchadores en la misma marca; en realidad la separación de Raw y SmackDown no es tan estricta en la actualidad como lo era antaño. Y no solo ha habido cambios como los de Kofi Kingston y Xavier Woods a la marca roja sino también ascensos como el de Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) a la azul. Aunque, para ser justos, la mayoría de Superestrellas se quedaron donde estaban.

> Kurt Angle no pudo estar en el Draft

De la misma manera, este reciente episodio vio los regresos a la televisión de JBL, Teddy Long, Road Dogg, Michael Hayes o Rob Van Dam. Y entre ellos pudo haber estado también Kurt Angle, a quien los fanáticos nunca se cansan de ver. Sin embargo, el medallista de oro olímpico tuvo que rechazar la invitación de la compañía para participar, como da a conocer en The Kurt Angle Show. No aclara el motivo, pero podríamos pensar que tiene que ver con cuestiones de salud. Pero es pura especulación y podría tener que ver con otros asuntos de los que prefiere no hablar The Wrestling Machine.

«Me pidieron que lo hiciera, y desafortunadamente no pude. Ojalá hubiera podido. Me hubiera encantado estar allí y anunciar una selección de draft, pero desafortunadamente, estaba ocupado ese día y no pude hacerlo. Me lo ofrecieron. Tuve que rechazarlo, lamentablemente”.

¿Qué te pareció el WWE Draft 2023?