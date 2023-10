Kurt Angle, un productor desapasionado de la WWE

Como ocurre con muchos luchadores, cuando Kurt Angle colgó las botas en WWE, se unió al equipo de productores tras bastidores, lo que también le permitía aparecer de cuando en cuando en la televisión, donde también había desempeñó en su momento el papel de Gerente General. Pero aquella etapa produciendo combates y segmentos tocó a su fin en 2020, cuando la empresa le rescindió el contrato bajo la premisa de recortes presupuestarios, como hicieron con decenas y decenas de nombres.

► Cuando Kurt Angle era productor de WWE

Recientemente, en su pódcast, The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico y WWE Hall of Famer abordó aquellos tiempos admitiendo que no sentía demasiada pasión desenvolviéndose como productor. Por otro lado, EC3, invitado en el mismo episodio, lo alabó por su trabajo en ese sentido; el ahora Campeón Mundial de Peso Completo NWA trabajaba en la compañía McMahon en ese entonces, aunque también señala que veía a The Wrestling Machine y pensaba que deseaba hacer algo más.

«Sí, [Mark Carano, entonces Director Senior de Relaciones] me llamó. ‘Oye, te vamos a dejar ir’. En realidad, no estaba tan comprometido con mi trabajo. Yo era productor. Estaba pasando el tiempo. Sabía que si iban a hacer recortes, sería el primero en ser despedido porque me estaban pagando mucho más dinero que a otros productores. Sabía que si iban a hacer recortes y tenían que despedir a alguien, yo sería el primero. No le di mucha importancia, en realidad no la dediqué mucho esfuerzo. Debería haber sido mucho más apasionado al respecto«.

Y a las palabras de The 1%, Angle comentó: «Preferiría luchar, pero eso no iba a suceder.»

