Adam Copeland dio un giro a la lucha libre profesional cuando no renovó su contrato con WWE para unirse a AEW. La puerta para volver la tiene abierta pero en este momento de su carrera prefirió embarcarse a una aventura completamente nueva donde las posibilidades de luchas, rivalidades e historias son infinitas así como reunirse después de muchos años con su mejor amigo, Christian Cage. Para él fue la mejor decisión, y claramente también para la empresa All Elite.

► Adam Copeland en AEW

Puede que no para quienes querían seguir viéndolo como Superstar, aunque probablemente en estos momentos no estaría luchando ante la falta, como él mismo señaló, de ideas para él por parte de su ahora excompañía. Dejando a un lado disputas entre pequeños grupos de fans, podríamos establecer que el cambio de Copeland fue bueno para todos. Y eso es lo que propone Kurt Angle en un episodio reciente de su pódcast, The Kurt Angle Show.

«Déjame decirte, es algo positivo, y no lo digo para protegerme ahora. Es bueno cuando los luchadores cruzan a otras promociones porque, en el caso de Edge, hay muchos luchadores a los que aún no ha enfrentado en AEW. Tipos como Samoa Joe, Sting, MJF y muchos otros luchadores talentosos. Esto es realmente beneficioso para los fanáticos, ya que verán nuevos enfrentamientos, nuevas caras y a Edge enfrentándose a diferentes competidores, lo que dará lugar a luchas distintas, con un sabor diferente. Creo que es realmente positivo. Es bueno para la lucha libre y es beneficioso para Edge.»

The Wrestling Machine adelanta también que Adam Copeland versus Kenny Omega podría ser una lucha de cinco estrellas:

«Oh, eso será invaluable, amigo. Creo que su enfrentamiento definitivamente será de cinco estrellas, sin lugar a dudas.»